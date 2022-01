KONAČNO SE OGLASILI IZ NOĆNOG KLUBA: Evo šta kažu o nestalom Splićaninu – “odgovoriće advokat”

Potraga za mladićem iz Splita, Matejem Perišem (27) koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra, i danas se nastavila. Ispred noćnog kluba Gotik u Beton hali, pored kojeg je Splićanin poslednji put viđen, nalaze se građani i radnici koji su se uključili kako bi pomogli u traženju nestalog mladića.

Na terenu se nalazi rečna policija, koja češlja Savu, a kako saznajemo, proveravaju se i U klubu navode da će na sve insinuacije o ovom slučaju odgovoriti njihov advokat, kao i da se nadaju pozitivnom ishodu, odnosno da će Matej Periš biti pronađen.

Mladi Splićanin bio je u srpskoj prestonici sa svojim prijateljima povodom dočeka Nove godine, a iz kluba je, kako prenose mediji, izašao bez jakne.

Više verzija priče

Njegov otac Nenad Periš doputovao je iz Splita juče u Beograd. Prema jednoj verziji priče, mladić je, pošto je bila velika gužva ispred toaleta u klubu, izašao napolje da vrši nuždu, te se sumnja da je upao u reku.

– Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportista, nepušač… Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i veštine, ne dolazi u obzir da bi pao u reku i da bi to bila okolnost koja može da dovede do tragičnog slučaja – rekao je Periš.Prema drugoj verziji, kako su njegovi drugari ispričali, Matej je, kako su mislili, napolje izašao sa devojkom.U početku nismo pridavali značaj tome što ga nema, jer smo mislili da je otišao sa nekom devojkom. Vreme je prolazilo, tražili smo ga po toaletima i oko kluba. Otišli smo u apartman gde smo se smestili, a ujutru pravo u policiju. Sve vreme mu je ugašen telefon – rekao je drug nestalog mladića.

Kako su naveli, u toj noći, Splićanin je bio pijan.

– Nemoguće je da čovek od skoro dva metra samo nestane. Nismo se koškali ni sa kim, mada jeste obezbeđenje nekoliko puta dolazilo i opominjalo ga, a i nas, da ga smirimo. Bio je baš pijan – dodaje ovaj momak, takođe iz Splita.

Kako on objašnjava, pre nestanka, videli su Mateja da priča sa nekim.

Prema nezvaničnim podacima Informera, njega su “uhvatili” na nekim kamerama kako pokušava da zaustavi taksi u nekoj od ulica u strogom centru grada, mada niko sa sigurnošću ne može još uvek da potvrdi da je to on,piše Srbijadanas.

