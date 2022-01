“OBEZBJEĐENJE DOLAZILO I OPOMINJALO GA” Otkriveno šta je Splićanin posljednje uradio pred nestanak

Potraga za njim i dalje je u toku, a trenutno je fokusirana na reku Savu, na potezu od Ušća do kafića “Magacin” (bivši “Gotik”), gde je ovaj mladić poslednji put viđen.

Na terenu je juče osim nekoliko patrola policije bila i rečna policija, koja je pretraživala reku.

Kako se nezvanično saznaje, na snimcima nadzornih kamera okolnih objekata vidi se kako ovaj mladi Splićanin silazi niz stepenice preko puta kluba, koje vode do reke.Na snimku se vidi kako on, teturajući se, najverovatnije od količine alkohola koju je popio, dolazi do zaštitne ograde preko puta kluba i silazi niz stepenice. Tu noć je bila magla, pa on, spuštajući se, nestaje sa snimka – dodaje izvor.

Prema informacijama, mladić se na ovaj korak odlučio jer mu se išlo u toalet.

– Od svog društva se odvojio rekavši da ide da se olakša. Kako su ispred toaleta u klubu bili redovi, on se odlučio da to uradi sa brane ispred kluba. Postoji pretpostavka da se okliznuo ili izgubio ravnotežu i da je zbog toga upao u reku – ističe za naš list izvor iz istrage.MISLILI SMO DA JE OTIŠAO SA NEKOM DEVOJKOM

Juče je govorio i jedan od šestorice Matejinih drugova koji i dalje tragaju za njim.

– Ne spavamo, neprestano ga tražimo. Nemoguće je da čovek od skoro dva metra samo nestane. Nismo se koškali ni sa kim, mada jeste obezbeđenje nekoliko puta dolazilo i opominjalo ga, a i nas, da ga smirimo. Bio je baš pijan – dodaje ovaj momak, takođe iz Splita.

Kako on objašnjava, pre nestanka, videli su Mateja da priča sa nekim.

– U početku nismo pridavali značaj tome što ga nema, jer smo mislili da je otišao sa nekom devojkom. Vreme je prolazilo, tražili smo ga po toaletima i oko kluba. Otišli smo u apartman gde smo se smestili, a ujutru pravo u policiju. Sve vreme mu je ugašen telefon – rekao je drug nestalog mladića.Periš je sa svojim društvom došao u Beograd na doček Nove godine.

– Nije on mali. Nije njega mogao jedan čovek nekako spakovati u džep i negde ga odneti. Ili eventualno da nikad nije izašao iz kluba i da su ga iz obezbeđenja pospremili u neki podrum. Može se saznati ko radi u klubu – napominje drug Mateja Periša.

U prilog tome govori i činjenica da su se dan nakon nestanka svi zajedno vratili u pomenuti klub.

– Ušli smo unutra i sve pogledali, ali od njega nema ni traga. Ovo je trebalo da bude jedno od lepših provoda, a pretvorilo se u noćnu moru – zaključuje sagovornik.

PRVI PUT U BEOGRADU

Juče je u Beograd stigao i mladićev otac Nenad Periš, inače međunarodni vaterpolo sudija. On je ranije istakao da ništa nije ukazivalo na to da će se dogoditi ovo što se dogodilo.

– Došao je u Beograd s petoricom prijatelja, a i ranije je slavio Novu godinu van Hrvatske, bio je na dočeku i u Pragu, Budimpešti… Poslednji put sam se čuo sa njim 30. decembra, oko 17 časova – istakao je otac nestalog mladića.

Potresen, on je dodao da je Matej po obrazovanju ekonomista, ali i sportista.

– Preko leta radi kao skiper za upravljanje jahtama. Imao je organizovan i poslovni život, završio je škole. Taj odlazak na doček Nove godine bio je prvi put da je u Beogradu – ispričao je otac mladića.

OČEVE REČI MNOGO BOLE

Prema njegovim rečima, bilo je planirano da se juče vrati u Split sa svojim prijateljima, sa kojima je došao kombijem u Beograd.

amo da ga nađem. Da vam kažem iskreno, puno vremena je prošlo od kada smo se poslednji put čuli, nada mi kopni… Samo da Mateja nađem, pa makar ga morao samo jednom poljubiti – kroz plač izgovora otac.

Nenad Periš juče je istakao da su mu pomoć ponudili mnogi iz srpskog vaterpola, među kojima su i Darko Udovičić i vaterpolo legenda Igor Milanović.

− Ne mogu da pričam o tome. Dajte, molim vas, malo poštovanja… Ne mogu da dišem, ne mogu da pričam – rekao je Milanović.

NIJE BILO INCIDENATA

Ekipa Objektiva stupila je juče u kontakt i sa menadžerom kluba „Magacin” (bivši „Gotik”), gde je mladić poslednji put viđen, a koji je naglasio da nikakvog incidenta te noći nije bilo.

− Policija je bila juče u klubu i uzela je snimke sa sigurnosnih kamera. Ni do kakvog incidenta u klubu nije došlo ni u jednom trenutku, bilo je sasvim normalno veče − istakao je on za naš list.

Inače, kako smo saznali, klub već duže vreme ne radi, a prostor u zakup na šest dana u toku praznika iznajmio je jedan poznati voditelj,piše Srbijadanas.

ČINJENICE

Matej je nestao u noći između 30. i 31. decembra.

Sa društvom je prvo bio u jednom restoranu u Beton hali, a onda su se prebacili u klub “Magacin” (bivši “Gotik”).

U ovom klubu je pronađena njegova jakna, a prema rečima oca, u samom klubu nema tragova tuče, njegove krvi ili kose.

U noći kada je nestao, oko 2.30 časova ujutru, na sebi je imao crnu majicu, farmerke i crne patike sa belim đonom.

Matej je visok 188 centimetara, jače je građe, plave kose i očiju.

SPEKULACIJE

Pregledom sigurnosnih kamera viđen je kako ide prema reci, ali kamera zbog magle nije uspela da snimi gde je tačno završio. Pretpostavlja se da nije hteo da čeka red u toaletu.

Telefon mu je od početka ugašen, što bi moglo da se dogodi ukoliko je pao u vodu.

Matej je, prema rečima njegovog društva, bio prilično pijan tokom proslave.

