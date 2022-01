“TRENIRAO JE VATERPOLO, NE DOLAZI U OBZIR DA JE PAO U RIJEKU” Otac nestalog mladića iz Splita odbacuje mogućnost da mu se sin utopio: Družili su se uz piće, on je samo u jednom momentu USTAO

– Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač… Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondijcija, znanje o plivanju i veštine, ne dolazi u obzir da bi pao u reku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja – rekao je Periš.

Kaže da je njegov sin bio u društvu mladih ljudi koji su završili fakultete.

“Oni su sedeli u tom lokalu, pre su bili na večeri. Mladi ljudi, u dva sata su se družili uz piće, uz razgovor, kao mladi ljudi koji su završili fakultete. U jednom momentu on se digao i krenuo prema izlazu i oni ga više nisu našli”, ispričao je otac, piše Inex.hr.

MUP Srbije potvrdio je da traži Splićanina Mateja Perišu koji je nestao u Beogradu uoči Nove godine.

Policijska potraga je u toku. Policija brodovima pretražuje reku na kojoj je klub u kojem je posljednji put viđen.

Splićanin Matej Periš (1994.) poslednji put je viđen oko 2:30 31. decembra u noćnom klubu Gotik, gde je bio s nekoliko svojih prijatelja s kojima je došao na doček Nove godine u Beograd.ž. prenosi blic.

