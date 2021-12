PROGOVORIO bivši muž Jovane Marjanović: Evo šta je poručio

Jovana Marjanović, Leskovčanka čije je beživotno tijelo poslije petodnevne potrage pronađeno na Zlatiboru, bila je žrtva zlostavljanja bivšeg supruga, Zorana Marjanovića. Ovo je tvrdnja koju je juče iznio osnivač Fondacije „Tijana Jurić” Igor Jurić, a za koju tvrdi da je potekla od njene kćerke, o čemu je Objektiv već pisao.

I Nišlije s kojima smo razgovarali i koji poznaju Zorana Marjanovića potvrđuju nam da su se pokojna Jovana i njen muž rastali početkom godine. Oni dodaju da je Zoran bio taj koji je ostavio Jovanu, i to zbog žene s kojom je navodno godinama bio u vezi.

– Jovani je krah te ljubavi teško pao. To je sigurno. Međutim, čuli smo da je bilo nekih nesuglasica između njih i kad su se rastali. Šta tačno i zbog čega, ne znamo. Znam samo da je Jovana otišla iz Niša ubrzo nakon što je otpočela da se viđa sa partnerom s kojim je bila do kraja svog života. Dugo su oni van ovog grada i na Zlatiboru. To je jedino što znam – tvrdi izvor Objektiva iz grada na Nišavi koji je insistirao na anonimnosti.

SUZE BIVŠEG MUŽA

U želji da čujemo šta o navodima koje je iznio Igor Jurić ima da kaže Jovanin bivši suprug, uspjeli smo da stupimo u kontakt sa Zoranom Marjanovićem. Kroz plač i uz molbu da ne govorimo i ne pišemo o smrti bivše supruge, on je jedva procijedio:

– Neću da se od svega ovoga pravi rijaliti. Ne znam zašto je Jovana uradila to što je uradila, dugo se nismo čuli. Za ono za šta sam kriv, odgovaraću gdje je potrebno, ali sa ovom odlukom bivše supruge nemam apsolutno nikakve veze – jecao je Zoran, ne želeći više da odgovara na pitanja Objektiva.

ŠTA JE POKAZALA OBDUKCIJA

Podsjetimo, prema nalazima sa obdukcije, na Jovaninom tijelu nije bilo tragova povreda, smrt nije nastupila nasilno, a tačan uzrok biće poznat tek kad se obave i toksikološke analize. Zasad postoji sumnja da je u pitanju trovanje, ali to još uvijek nije dokazano.

Jovana Marjanović nestala je na Zlatiboru 22. decembra, a njeno beživotno tijelo pronađeno je tokom nedelje. Prema nezvaničnim informacijama, pored njenog tela pronađeni su flaša al*oholnog pića i tablete, prenosi Objektiv.

