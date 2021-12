Detalji užasne nesreće kod Karlovca: Vozač i dijete (14) bore se za život, državljanka BiH teško povrijeđena

When celebrity runs in the family

Karlovačka policija je u utorak objavila detalje stravične nesreće u kojoj su poginula dvojica muškaraca.

U ponedjeljak u 16.35 sati na državnoj cesti D1 u Tušiloviću automobilom karlovačkih registracija upravljao je 28-godišnjak. On je uslijed nepropisnog pretjecanja udario u automobil italijanskih registracija kojim je iz suprotnog smjera upravljao 46-godišnjak.

Na mjestu su poginuli 28-godišnji vozač i 54-godišnji putnik iz njegovog vozila, oboje Hrvati.

Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o ocu i sinu. Vozač (46) i 14-godišnje dijete iz njegova vozila, oboje Hrvati, su teško ozlijeđeni i imaju povrede opasne po život. Putnica (43), državljanka Bosne i Hercegovine, teško povrijeđena.

– Promet tim dijelom državne ceste bio je u prekidu od 16.35 do 20.03 sati. O prometnoj nesreći nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno izvješće – saopćeno je iz Policijske uprave karlovačke.

U vozilu karlovačkih oznaka poginuli su, kako saznaje Jutarnji list, otac i sin, koji su se kobne zgode kretali u smjeru Karlovca, a porodica iz BiH je putovala u smjeru juga. Nesreća se dogodila u dijelu ceste koji je označen dvostrukom punom linijom. Prizor na mjestu događaja je bio stravičan, vozila su bila uništena do neprepoznatljivosti.

