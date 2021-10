PROTIV DOKAZA SE NE MOŽE! Džonić sve vrijeme krivicu prebacuje na SINOVE i braću Jojkić, ali ovih SEDAM ČINJENICA govori suprotno

Goran Džonić (59), koji je osumnjičen da je brutalno, hicima iz pištolja, ubio svog brata Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i kćerku Lidiju, na sve načina krivicu pokušava da svali na druge – svoje sinove i dva brata iz Aleksinca, od ranije poznata policiji. Međutim, svi do sada otkriveni dokazi u ovom slučaju, sa zločinom povezuju samo najstarijeg Džonića, piše Blic.

Misterija otmice, a potom i ubistva tročlane porodice Đokić iz Aleksinca i dalje traje. Iako je uhapšeno pet osoba koje se povezuju sa ovim zločinom i traga se za još jednim muškarcem, Despotom P. kog je, takođe, sa ubistvom povezao Goran Džonić na saslušanju, mozaik zločina još nije u potpunosti sklopljen. Zabunu u cijeli slučaj već danima unosi sam osumnjičeni koji je na saslušanju za zločin optužio Kostantina i Kostadina Miloševića, u Aleksincu poznatije kao braća Jojkić. Iako je na saslušanju rekao da su ga oni iskoristili da nesvjesno namami svog brata Gorana u atar sela Moravac da bi “im pomogao da obave nešto sa njim”, ono što je do sada poznato je da svi pronađeni dokazi sa zločinom povezuju samo Gorana Džonića.

NOVAC I DNK

Džonićev DNK pronađen je na novcu koji je pronađen zakopan u dvorištu njegovog sina, vojnika, Stefana Džonića, na granici sela Moravac i Tešice. Na ovoj lokaciji pronađeno je 43.000 eura (u raznim valutama), od čega je deo pronađen zakopan u plitkoj rupi u dvorištu, a dio u kući, sakriven u usisivaču. Na novčanicama je pronađen Džonićev DNK. On je, međutim, na saslušanju pokušao da opravda ovaj dokaz, tvrdio je da su ga nakon ubistva Đokića, braća Jojkić natjerala da dodirne novac, kako bi na njemu ostao njegov DNK trag.

– Ćelavi Jojke je sjeo pored mene i izvadio novac, a kese bacio naprijed bratu. Novac je bio u duplim kesama, a dio novca je dao i meni. Upakovane štosove ćelavi je davao meni, a ja, kako mi je naredio, njegovom bratu na mjestu suvozača. Htio je da moji tragovi ostanu na novcu. Platnenu torbu nije istresao, već je izvadio novčanice. Na dnu je bio pištolj na burence i ispod je bila jedna koverta sa oznakom vestern juniona – ispričao je Džonić.

PIŠTOLJ

Policija je nakon hapšenja Džonića pronašla i pištolj iz kog je porodica Đokić ubijena. U pitanju je pištolj Gorana Džonića za koji je na saslušanju sam rekao da ga je kobne noći imao sa sobom. Međutim, on je tvrdio da su mu baš Jojkići tražili da ga ponese kada su išli da se nađu sa Đokićima, koje je on namamio na sastanak, ali je tvrdio da nije znao za šta će mu oružje?! On tvrdi da je vidio i čuo kada je jedan od Jojkića ubio njegovog brata, snajku i bratanicu, a da mu je nakon zločina Jojkić vratio pištolj!

Naveo je da je namjeravao da baci u vodu pištolj koji mu je Jojke vratio poslije ubistva, ali da mu je on naredio da ga vrati na mjesto gde je bio i ranije.

– Jojke je otvorio vrata Đokićevih kola i sjeo na zadnje sjedište. Imao je u ruci pištolj i naredio je i meni da uđem u auto. Sjeo sam pored Jojketa iza Gorana. On je bio u sredini, a iza suvozača Gordana. Jojke je uperio pištolj u Gorana, Gordana je počela da vrišti. Jojke joj je rekao: “Smiri se ili ću ti prosuti mozak”, a Goranu: “Vozi pravo prema njivama”. Poslije nekoliko metara hoda čuo sam pucanj i okrenuo sam se. Vidio sam Goranovu glavu na staklu. Shvatio sam da je ubijen. Želio sam da pobjegnem , ali mi noge nisu dale. Čuo sam još tri pucnja i sjeo u crvena kola pozadi. Na mjestu suvozača je bio drugi Jojke, prepoznao sam ga jer liči na brata – ispričao je na saslušanju Goran Džonić.

Džonićev DNK pronađen je na oružju, koje je pronađeno u njegovom domu! U pitanju je pištolj za koji nije imao dozvolu.

PRIGUŠIVAČ

Još jedan veoma važan trag koji sa zločinom direktno uvezuje Gorana Džonića je prigušivač na pištolju koji je korišćen tokom likvidacije porodice Đokić. Kako se saznaje, ovaj prigušivač napravio je jedan majstor po Džonićevoj porudžbini! Majstor se policiji sam prijavio kada je vidio vijest da je Džonić uhapšen i rekao je da mu je Goran napravu tražio prije nekih mjesec i po dana, ali da mu je rekao da je u pitanju dio za poljoprivrednu mašinu, dao mu nacrt i objasnio mu kako naprava treba da izgleda. Majstor je policiji ispričao da nije znao da je napravio prigušivač sve dok Džonić nije uhapšen, a on na internetu tražio da vidi šta je to što je za njega napravio!

ŽUTI SKUTER

Policija je tokom istrage utvrdila da je Džonić kobne večeri, kada je porodica Đokić presretnuta dok se vraćala iz Moravca ka Aleksincu, bratu Goranu rekao da mu se skuter pokvario i da mu treba pomoć. Ne sluteći da upada pravo u zamku Goran je krenuo ka svom bratu. Upravo taj žuti skuter pronađen je kod Džonića.

SNIMLJEN SA KOFOM GORIVA

Kako se saznaje, na dan kada je ubijena porodica Đokić Goran Džonić je snimljen kako na lokalnoj pumpi u kantu sipa veću količinu goriva i odnosi je. Ovo možda ne bi bilo ništa neobično da Đokići iste večeri nisu ubijeni, a njihova tijela i automobil potom zapaljeni!

NA SAHRANI RIDAO, KOD KUĆE SE PONAŠAO NORMALNO

Goran Džonić dobro je znao da će policija prisustvovati sahrani ubijene porodice, s obzirom da je to bilo najavljeno u medijima i da su svi podaci iz istrage ukazivali na to da je ubica ili učesnik u zločinu neko ko je iz Moravca ili okoline. Džonić je došao na sahranu Đokića, ali se, iako je jedan od najbližih članova porodice, držao u zadnjim redovima, sklanjao se iza popova. Svjedoci su rekli da je ridao, plakao, “čupao svoju kosu” i uporno glasno ponavljao: “Ko je mogao ovo da uradi?!” S druge strane, pak, tokom ispitivanja, policija je saznala da se Džonić za svo to vrijeme kod svoje kuće ponašao potpuno drugačije – bio je smiren, o Đokićima nije puno pričao, niti plakao i patio kada je otkriveno da su brutalno ubijeni.

MJENJANJE ISKAZA

Da je Džonić na neki način defitivno povezan sa zločinom, policajcima je bilo jasno i kada su ga ispitivali a on je više puta mijenjao iskaze. Kako se saznaje, Goran je više puta mijenjao svoj iskaz i svoje ponašanje.

U prvom trenutku, kada je u dvorištu Stefana Džonića, na pitanje da li su njegovi sinovi sposobni da počine taj zločin Džonić je “ladno” rekao da “možda i jesu”. I policajci su tada ostali šokirani da je Džonić hladno sa zločinom povezao svoje rođene sinove.

Njegovi sinovi, jedan vatrogasac, a drugi vojnik, imaju alibije za kobnu noć kada je porodica Đokić namamljena i ubijena. Alibije, za sada imaju i braća Jojkić, koje Džonić optužuje za izvršenje zločina.

