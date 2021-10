Stjepan Mesić: “Međunarodna zajednica mora zaustaviti Dodika”

Posljednji predsjednik Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić za „Avaz“ je kazao da ga trenutna situacija u BiH, ali i regionu podsjeća na početak kobnih devedesetih, ali da rata neće biti.

Radikalna politika

– Ipak, morat će se iskoristiti bonske ovlasti, jer međunarodna zajednica mora intervenirati i zaustaviti Milorada Dodika. Onaj tko ne poštiva pravila igre, ne može ostati u igri. Onaj tko ne priznaje BiH, ne može u BiH biti u politici – poručio je Mesić.

Dodao je da je računao na to da će Dodik svoju radikalnu politiku dozirati po potrebi i sve dok osjeća da međunarodna zajednica to tolerira.

– Međutim, predugo su oni tolerirali njegovo ponašanje i njemu su sad popustile kočnice. Međunarodna zajednica ima svog predstavnika koji će se držati Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma – naglasio je Mesić.

Prema njegovim riječima, bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) nije imao podršku svoje zemlje i međunarodne zajednice.

– Nije imao međunarodnu javnost jer je svijet bio zaokupljen drugim temama. Međutim, sad se vidi da BiH dolazi u fazu kad se mora intervenirati da se „hladni rat“ ne pretvori u pravi rat. To je odgovornost međunarodne zajednice, jer BiH ne smije biti ugrožena, ne može se raspasti jer bi to bilo ubitačno za Europu. Oni to moraju radi sebe zaustaviti, jer što bi rekla tri milijuna Mađara koji žive u Rumunjskoj? Pa onda bi oni uzeli jedan dio Rumunjske i priključili se Mađarskoj. Raspadom BiH otvorila bi se Pandorina kutija u Europi i to bi već bio svjetski problem – istakao je Mesić.

Prema njegovom mišljenju, arhitektura Evrope je završena osamostaljenjem Kosova.

– Uz 100.000 mrtvih granice na Balkanu se nisu mogle promijeniti ni za milimetar. Pa kako misli netko, bez obzira na to koliku glavu imao, pa i kao kod Dodika, da to uradi sad? Ne može on uspjeti u onome u čemu nisu uspjeli JNA i Milošević – poručio je Mesić.

SAD i Evropa

Bivši predsjednik Hrvatske smatra da će trenutnu situaciju u BiH, ali i regionu riješiti Sjedinjene Američke Države, uz pomoć Evrope.

– Mora se zaustaviti ovaj pokušaj destabilizacije BiH i Crne Gore – kategoričan je Mesić.

Na pitanje o politici Hrvata u BiH, Mesić kaže da i oni kao i zvanični Zagreb shvataju da ne postoji alternativa cjelovitoj BiH.

– Iluzija je da bilo tko može učiniti nešto što će razbiti BiH, nema više takve snage. Oni koji računaju na to, duboko se varaju, jer će se morati sukobiti s realnošću koja će ih demantirati. BiH mora biti građanska država i sve se mora uraditi kako bi to zaživjelo – zaključio je Mesić.

U EU nema pravog lidera

– EU ima veliki problem jer nema pravog lidera. Unija je birokracija bez velikih ambicija. U mnogim državama imamo ljude koji nemaju međunarodni ugled. Sve je na klimavim nogama, nema lidera kao što je bio Šarl de Gol (Charles de Gaulle) – istakao je Mesić.

