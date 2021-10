STIGLI REZULTATI VJEŠTAČENJA! Evo čiji DNK je pronađen na SVIM PREDMETIMA sa mjesta gdje su ubijeni Đokići

Ni na jednom od predmeta koji su veštačeni na biološke tragove izvršilaca ubistva tročlane porodice Đokić, nije pronađen DNK braće K.M. i K.M. iz Moravca koji su uhapšeni nakon što ih je prvoosumnjičeni za svirepi zločin Goran Džonić, označio kao saučesnike.

Kako se saznaje, sve čaure, kako ona pronađena u “pasatu” ubijenih ljudi zapaljenog u ataru sela Tešica, tako i one otkrivene desetak kilometara dalje u ataru sela Moravac gde su likvidirani, poslate su na DNK veštačenje na Biološki fakultet u Beograd. Svi ostali dokazi, njih više desetina, predati su Institutu za sudsku medicinu u Nišu radi analize bioloških tragova.

– Mada je Institut za sudsku medicinu u Nišu referentna ustanova za analizu bioloških tragova, što su dokazali i pronalaženjem DNK traga na čauri koja je ključni dokaz protiv Darka Mitića u slučaju ubistva u niškom naselju Beverli Hils, odluka tužilaštva je bila da se čaure iz slučaja Đokić upute u Beograd. Sve ostalo povereno je njima tako da su njihovi ljudi, s obzirom na to da se radi o velikom slučaju sa ogromnim brojem tragova, sve svoje kapacitete usmerili na taj posao – objašnjavaju izvori upoznati sa ovim slučajem.

Rezultati biološke analize trebalo je da organima gonjenja daju ključne dokaze ne samo protiv Gorana Džonića već i ostalih osumnjičenih, njegovih sinova S.Dž.i M.Dž, kao i braće K.M. i K.M. ali i njihovog prijatelja D.P. iz Nozrine osumnjičenog da je vozio izvršioce zločina. Međutim, kako saznajemo, pronađeni su samo Džonićevi tragovi.

– Na novčanicama, kesama, torbi, daskama i brojnim drugim predmetima sa mesta zločina nisu pronađeni tragovi uhapšene braće. Izvršeno je poređenje njihovog uzorka sa biološkim tragovima i nije bilo nijednog poklapanja. Svi tragovi su samo od čoveka koji je glavnoosumnjičeni – objašnjava izvor.

Ovo bi mogao da bude krunski dokaz odbrane navodnih Džonićevih saučesnika uz već postojeće, kao što su snimci kamera video nadzora koji potvrđuju da u vreme izvršenja dela nisu bili ni blizu mesta gde su Đokići usmrćeni.

Njihov advokat Mladen Magdelinić tvrdi da nema ni drugih dokaza koji bi njegove klijente povezali sa zločinom.

– Ono što ja znam i u šta sam ubeđen na osnovu razgovora sa njima i onoga što ima u predmetu, da oni nemaju nikakve veze sa ovim događajem. Ubeđen sam u to, oni nisu imali ništa posebno da kažu jer o tom ubistvu ne znaju ništa. Ako je njihovo hapšenje rezultat dela odbrane tog čoveka, to je zaista neozbiljno. Ako tom čoveku za koga postoji gomila dokaza može da se veruje na reč, to zaista nije u redu, jer on može da kaže šta god hoće. Sve je to vrlo čudno, moji klijenti su dva puta davali izjave, prošli su poligraf, ništa ne ukazuje na njih kao izvršioce. Došli su iz inostranstva da pomognu istrazi, da predaju snimke koji dokazuju njihove navode a određen im je pritvor zbog opasnosti od bekstva. Sve je to vrlo čudno – kaže Magdelinić.

Objašnjava da oni nisu imali koristoljubiv motiv da izvrše delo za koje se terete.

– Ti ljudi nemaju finansijske probleme, vrlo si situirani, žive lep život. Neshvatljivo je da u trenutku kada se sve razotkrilo da se napravi ta priča. Koliko znam, pronađeni su tragovi samo tog čoveka, naučna je fantastika njegova priča da mu je neko gurao u ruke novac i pištolj da bi ostali njegovi tragovi. Svako ima pravo da se brani kako hoće ali sistem mora da vodi računa, da analizira tu odbranu a da ne kreće na svakoga na koga on upire prstom – ističe Magdelinić,piše Srbijadanas.

