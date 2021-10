POLICIJA TRAŽI DESPOTA P. KOJI JE OSUMNJIČEN DA JE UČESTVOVAO U UBISTVU ĐOKIĆA: Pojavili su se NOVI DETALJI O NJEMU

– On je u istrazi izjavio da su braća sa sobom povela i druga iz inostranstva za koga se isto misli da je kriminalac. Rekao je da je on imao ulogu vozača i da je bio za volanom malog crvenog automobila – kaže naš sagovornik.

On je trenutno u inostranstvu i nije dostupan policiji.

Označena osoba je navodno iz Moravca i prema nezvaničnim informacijama iz kriminalnog je miljea.

Inače, kako je Blic već pisao, Konstantin i Kostadin Milošević, koji su uhapšeni u Nišu, nakon što ih je Goran Džonić (59) označio kao saizvršioce u trostrukom ubistvu porodice Đokić iz Aleksinca, dva su rođena brata koja žive u okolini Niša i koji su od ranije poznati policiji.

Oni su inače više puta do sad menjali imena, a prema nezvaničnim informacijama dovođeni su u vezu sa dilovanje narkotika.

Jedan od braće hapšen je 2011. godine u velikoj akciji policiji, zbog sumnje da je bio deo međunarodnog lanca šverca kokaina iz Južne Amerike ka zapadnoj Evropi, nezvanično je potvrđeno Blicu.

Inače, Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da policija ima saznanja da postoji još saizvršalaca u ubistvo porodice Đokić osim Gorana Džonića, njegovih sinova i braće “Jojke”.

– On se prvo branio ćutanjem, a pred sudijom za prethodni postupak izneo je svoju odbranu. Našli smo neoborive dokaze da je učestvovao u ubistvu. Pronađen je novac na njegovom imanju i predmeti koji su korišćeni za ubistvo. Ukazao je na svoje saučesnike. Njima je neposredno pre početka emisije određen pritvor. Raspisana je interna poternica za još jednim licem. Imamo saznanja da ih ima još više – rekao je ministar Aleksandar Vulin gostujući na Pinku.

Kako je Džonić povezao braću Jojke sa ubistvom

Mediji su preneli iskaz osumnjičenog Gorana Džonića, a ovo su njegovi delovi u kojima je on obeležio braću Milošević, odnosno, braću Jojke.

– Moji sinovi nemaju veze s ubistvom Đokića niti sam ga ja izvršio. Miloševići su me iskoristili iako ih nisam poznavao ranije, samo sam čuo za njih kao za opasne momke. Dve nedelje pre ubistva Đokića jedan od te dvojice braće, ćelav s velikom glavom, došao je na plac mog sina Stefana, koji je od naše kuće udaljen oko 800 metara, a treća kuća od placa je kuća Miloševića. Ja sam hranio Stefanovog psa kad je Jojke došao i rekao mi da sednem. “Da li znaš Đokića”, pitao me je. Kad sam mu rekao da smo rođaci, rekao je da to zna i da samo ja mogu da im pomognem da obave nešto s njim – rekao je na početku odbrane Goran Džonić, ističući da se već tada uplašio za sebe i svoju porodicu jer je posumnjao da je po sredi neko dugovanje, budući da mu je u glavi bilo da Đokić daje pare na kamatu, kao i da su svi u selu znali da u gepeku čuva novac.

Džonić je tužiocu rekao da mu je Jojke tada dao rok da razmisli kako da mu pomogne da zaustavi auto Gorana Đokića dok oni nešto s njim završe. Okrivljeni za trostruko ubistvo priznao je da je učestvovao u njemu i ispričao svoju verziju masakra.

– Jojke mi je rekao da zna da imam dva sina i da će mi naknadno objasniti šta da radim. Na odlasku mi je rekao da mu javim kad Đokić dođe kod svoje majke i kad odlazi od nje i da se ne sekiram jer ćemo se sve dogovoriti. Sutradan mi je doneo nokiju i rekao mi da mu s nje na ukucani broj javim kad Goran Đokić dođe kod majke. U nedelju 26. septembra oko devet uveče pozvao sam Jojketa i rekao mu da je Goran stigao kod majke, a on mi je rekao da za 15 minuta budem kod rampe. Otišao sam tamo i video crni džip, mislim da je porše. Parkirao sam se iza njega. Jojke mi je rekao da mu se javim kad Goran krene od majke i da svoj auto sakrijem kod žbuna i da krenem peške zemljanim putem, dok Đokić bude išao asfaltom. Video sam od kuće kad je Đokić pošao, mislim, posle ponoći i javio sam Jojketu. On mi je rekao da ne zaboravim da ponesem pištolj – ispričao je Džonić uz konstataciju da je njegov pištolj uvek bio spreman.

Navodno, po naredbi Miloševića, Džonić je došao do rampe gde je video autić s petoro vrata koji je je vozio nepoznati muškarac. Džonić tvrdi da mu je Milošević naredio da krene ka autu Đokića i da ih zaustavi, a kazao je da su mu Đokići rekli da su ga videli kad je pešačio. Detaljno je opisao dramu koja je prethodila zverskom ubistvu porodice Đokić.

– Jojke je otvorio vrata Đokićevih kola i seo na zadnje sedište. Imao je u ruci pištolj i naredio je i meni da uđem u auto. Seo sam pored Jojketa iza Gorana. On je bio u sredini, a iza suvozača Gordana. Jojke je uperio pištolj u Gorana, Gordana je počela da vrišti. Jojke joj je rekao: “Smiri se ili ću ti prosuti mozak”, a Goranu: “Vozi pravo prema njivama”- ispričao je Goran Džonić.

– Posle nekoliko metara hoda čuo sam pucanj i okrenuo sam se. Video sam Goranovu glavu na staklu. Shvatio sam da je ubijen. Želeo sam da pobegnem , ali mi noge nisu dale. Čuo sam još tri pucnja i seo u crvena kola pozadi. Na mestu suvozača je bio drugi Jojke, prepoznao sam ga jer liči na brata – tvrdi Džonić i navodi da je posle 15 minuta video veliki plamen iz pravca separacije gde su ubijeni Đokići.

Okrivljeni za teško trostruko ubistvo Goran Džonić ispričao je svoju verziju preraspodele novca među egzekutorima, zbog kojeg je porodica i likvidirana.

– Ćelavi Jojke je seo pored mene i izvadio novac, a kese bacio napred bratu. Novac je bio u duplim kesama, a deo novca je dao i meni. Upakovane štosove ćelavi je davao meni, a ja, kako mi je naredio, njegovom bratu na mestu suvozača. Hteo je da moji tragovi ostanu na novcu. Platnenu torbu nije istresao, već je izvadio novčanice. Na dnu je bio pištolj na burence i ispod je bila jedna koverta sa oznakom vestern juniona – ispričao je Džonić.

Naveo je da je nameravao da baci u vodu pištolj koji mu je Jojke vratio posle ubistva, ali da mu je on naredio da ga vrati na mesto gde je bio i ranije. Telefon je navodno vratio Jojketu, prenosi espreso.

Facebook komentari