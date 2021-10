RASPISANA POTJERNICA ZA ČOVJEKOM IZ NOZRINE: Imao posebnu ulogu u ubistvu porodice Đokić?

Nakon što je za ubistvo brata od tetke Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i dvadesetpetogodišnje ćerke Lidije optužio braću K.M. i K.M. iz sela Moravac, Goran Đonić koji je prvoosumnjičen za svirepi zločin, za saučesništvo je optužio i meštanina aleksinačkog sela Nozrina D.P. pa je za njim policija raspisala poternicu.

Goran je tvrdio da je on bio za volanom crvenog automobila koji je pratio vozilo Đokića do mesta zvanog Dudine Bare u ataru sela Moravac gde su ubijeni. Kako je kazao u iskazu pred sudijom za prethodni postupak, nakon ubistva i on je ušao u to vozilo, dok je na mestu suvozača bio jedan od braće K.M. pa su tim automobilom i otišli sa mesta zločina.

Meštani Nozrine kažu da je D.P. do pre dve godine boravio u inostranstvu, te da se nedavno ponovo tamo vratio,piše srbijadanas.

– Ne znamo čime se bavi, ali je uvek imao dobra kola i lepo živeo. Ima porodičnu kuću u centru sela, jedna je od najlepših u Nozrini. Ovde nikada nije pravio incidente, a više je boravio u Moravcu nego ovde jer se druži sa Jojkama – pričaju njegove komšije.

Kako saznajemo, policija proverava sve Džonićeve tvrdnje bez obzira što do sada pronađeni tragovi ukazuju samo na njega a ne ni na jednog od saučesnika.

Podsetimo, pet osoba uhapšeno je zbog sumnje da su izvršile ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca, dok je za D. P. raspisana poternica. Ipak, svi prikupljeni dokazi upućuju samo na Gorana Džonića, brata od tetke ubijenog Gorana Đokića koji je uhapšen u četvrtak.

Facebook komentari