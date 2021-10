Javila se žena jednog od uhapšene braće, osumnjičenog za smrt Đokića

Javila se supruga jednog od uhapšenih koja je u suzama, kako kaže, zbog nepravedne optužbe zbog kojih je K. M. iza rešetaka.

“Moj muž može da bude i ovakav i onakav, ali ne može nikome da oduzme život. On ima emocije, to je čovek sa dva deteta, takav je i njegov brat. Ne znam šta nas je ovo snašlo, nikakav kontakt sa čovekom koji je njih upleo u priču nikada nismo imali. Ovo je kao jedan film, jedan košmar koji nikako da prestane, katastrofa za celu našu porodicu. Svi dokazi su na njihovoj strani, moj suprug je u to vreme bio u kući, imamo video nadzor, njegova nevinost će biti dokazana biološkim ili nekim drugim dokazima, istina će izaći na videlo, znam da će to biti dug put, ali će se saznati”, kazala je uznemirena žena koja nije želela da joj se pominje ime. prneosi “Novi“.

Priznaje da su i njen muž i njegov brat imali problema sa zakonom, ali ne zbog djela sličnih onom za koji se sada terete i naglašava da su oni kriminalnu prošlost ostavili iza sebe.

“Oni su poznati ovde u selu, baba i deda su im živeli u inostranstvu 45 godina, i roditelji, imućna su porodica i oni su dugo bili van zemlje. Voze dobre automobile, poznati su i u gradu, jesu imali kriminalni dosije, ali to je od ranije. Ako si jedanput u životu pogrešio, to ne znači da za svaku glupost koja se desi, policija treba da ti kuca na vrata. U Srbiji čak, sem brze vožnje, nijedno delo nemaju, a mediji ih predstavljaju kao da imaju debeo dosije u policiji, pišeTelegraf.

Koje delo, koji dosije, ne znam stvarno odakle to. Jesu ležali zatvor u Švedskoj i jedan i drugi, ali odležali su svoju kaznu, jedan 2008. a drugi 2011. godine. I to što su ležali, nema veze sa ovakvim gnusnim činom, mi smo finansijski stabilna porodica, nama pare nisu potrebne, posebno na taj način, da nekome uništiš porodicu. Pa šta bih ja svojoj deci kupila od tih para, šta bih im donela kući”, ogorčeno kaže supruga K. M.

