RATNI ZLOČINAC SE POHVALIO: KAPETAN DRAGAN TVRDI DA JE DOBIO NOVAC OD SINA ALEKSANDARA VUČIĆA

Ali, posljednjih dana se o njemu govori zbog jednog drugog detalja iz života o kom je sam pričao – da su mu pojedinci, među kojima je bio i sin predsjednika države Aleksandara Vučića i Zvezdini navijači dali 30 hiljada dolara i ključeve novog automobila i stana. Demokratska stranka traži objašnjenje od Vučića i reakciju Poreske uprave.

Ovoga puta nije svedočio sa osuđeničke klupe, već sa stolice u televizijskom studiju:

Dragan Vasiljković priznao je da ga je svojevremeno po povratku iz hrvatskog zatvora na granici sačekala grupa ljudi sa riječima dobrodošlice: “Evo, Kapetane, 30 hiljada dolara za kupovinu novog odjela… i još ponešto”.

„Dali mi tu vreću para, dali mi ključeve od novog automobila, dali mi ključeve od stana 45 kvadrata i to nije bilo iz budžeta, da se razumijemo. Tu je učestvovao sin predsjednika države i hvala mu za to, tu su učestvovali Zvezdini navijači, to su ljudi patriote“, rekao je Vasiljković.

„Vjerovatno ni sam nije svjestan da je lupio, to se kaže lupio pa ostao živ…. On je htio da se pohvali dobrim vezama sa vlašću, ali je ustvari napravio problem Vučiću i SNS-u“, kaže kolumnistkinja lista Danas Safeta Biševac.

Ona zaključuje da će režim i ovo okvalifikovati kao napad na predsjednika Srbije i njegovu porodicu, ali ako Poreska uprava ovih dana češlja putnici koji su potrošili pet hiljada eura, onda…

„Hajde da pročešljaju finansije Danila Vučića, da vidimo kako on sa 500 eura pomaže Kapetanu Draganu“, kaže Biševac.

A Demokratska stranka poručuje da poslije javnog priznanja Vasiljkovića da je „plaćenik režima“, više nema dileme da, kako kažu u toj stranci, predsjednik države stoji i iza kampanje u kojoj Kapetan Dragan traži oslobađanje ubice nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića.

„Aleksandar Vučić može da se ljuti koliko hoće i vrišti po režimskim medijima kako mu opozicija napada porodicu, ali je u obavezi da odgovori otkud njegovom sinu i njegovom društvu ‘džak para’ ili da dokaže da je Kapetan Dragan lagao“, saopštile su demokrate, prenosi “Crna-hronika“.

Inače, jedini naprednjak koji je najavio da će zbog prikupljanja potpisa za slobodu Zvezdana Jovanovića podnijeti krivičnu prijavu protiv Vasiljkovića bio je Dragan Šormaz. Šta se s tim dogodilo?

„MUP mu je dao odobrenje za mjesto za skupljanje potpisa! Ja privatno da ulazim u sudski postupak, neću. Uostalom, DS šuti, porodica šuti… ja sam barem svoje rekao“, kazao je Šormaz.

A neki drugi još uvijek ne progovaraju. Hoće li se možda uskoro pojaviti nova verzija ovog priznanja?

