“SAVRŠEN ZLOČIN NE POSTOJI, SIGURNO NEKO NEŠTO ZNA” Nudi se NAGRADA od 25.000 evra za informaciju o ubici?!

Raspisivanje novčane nagrade od 25.000 evra za informaciju koja bi istražitelje dovela do ubica tročlane porodice Đokić, moglo bi brže nego bilo šta da razmrsi komplikovano klupko nezabeleženog zločina, smatraju dobri poznavaoci prilika u aleksinačkom kriminalnom miljeu.

Intenzivna policijska istraga likvidacije vlasnika menjačnice Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (26), čija su beživotna tela nađena 2.septembra na bedemu u ataru Moravca a zapaljeni automobil u okolini Tešice, došla je do određenih saznanja ali je identitet ubice ili više njih, još uvek nepoznat. Analitičke metode policije, koja je izuzela sve video snimke u celom kraju i podatke sa baznih stanica mobilne telefonije, siugrno će pružiti nove podatke za više pravaca u kojim a će ići istraga, ali bi ukrštanje podataka i obiman operativni rad sigurno potrajao. Sa druge strane, smatraju Aleksinčani, novčana nagrada od 25.000 evra, bi mnogo brže nego bilo šta rešila misteriozno ubistvo i skrati istragu.

-Prema svemu do sada viđenom, ako se pretpostavi da je ubica ili više njih došao sa strane, nema nikakve dileme da je u planiranje i realizaciju jednog ovakvog zločina morao da bude uključen i neko iz Moravca ili Aleksinca. Savršen zločin ne postoji, nesporno je da u Aleksincu i okolnim selima sigurno neko zna nešto što bi pomoglo istražiteljima. Mnogi ljudi iz kriminalnog miljea su u dugovima, i sami su „zaglavljeni“ u zelenaškim kamatama. Nuđenje jedne svote od 25.000 evra ko pruži infromaciju koja bi dovela do hapšenja ubica, mogao bi da značajno ubrza istragu. To za državu ne bi bio trošak, jer bi se smanjio novac koji se svakodnevno troši na angažovanje policije na terenu a sa druge strane taj neko bi rešio svoj finansijski problem bez nekog rizika, jer bi izvršioci sigurno dobili doživotnu robiju i ne bi mogli da mu se osvete, kaže izvor.

Policja je do prošle nedelje obavila više od 200 informativnih razgovora i preko 30 poligrafskih testiranja meštana Moravca i Aleksinca, a tak broj se svakodnevno povećava. Još uvek niko nije „pao“ na poligrafu, što bi bila smernica da ima neke veze sa zločinom, a to ceo slučaj čini još zamršenijim jer su na „detektoru laži“ testirani ne samo ljudi iz najbliže okoline Đokića, već i osobe iz kriminalnog miljea. piše “Srbijadanas“.

Minulog vikenda, policija je pretraživala Moravac i susedna sela Nozrinu i Lužane od kuće do kuće, u potrazi za manjim crvenim automobilom kojim su pobegle ubice nakon izvršenog zločina. Od meštana su uzimani brojevi telefona, pregledane su garaže, zapisivane registarske oznake vozila. U okolini ovih sela policija je pregledavala jame u koje bi eventualno mogao da se sakrije takav auto, ali za sada ništa nije nađeno.

Istraga zločina ide u više pravaca a o motivu se još uvek samo nagađa. Goran je bio vlasnik menjačnice u Aleksincu pa bi po jednima motiv mogao biti pljačka, jer se pričalo da uvek sa sobom ima veliku koliinu deviza. Jedna od priča je i da su Đokići planirali da kupe stan za ćerku Lidiju u Nišu, te da su zbog toga imali dosta keša kod sebe.

Članovi tročlane porodice Đokić – Goran, Gordana i Lidija, nestali su u noći između 26. I 27.septembra kada su oko ponoći iz kuće Goranove majke Stojanke krenuli ka Aleksincu. Rođaci su prijavili nestanak dva dana kasnije, u utorak, kada su primetili da im je porodična menjačnica zatvorena, da su telefoni nedostupni a stan zaključan. Odmah u utorak, kada je prijavljen nestanak policija je krenula u opsežnu potragu za nestalom porodicom koja je trajala sve do subote 2.oktobra ujutru kada je najpre, u ataru sela Tešica pronađen njihov zapaljen automobil „folksvagen pasat“, a onda, desetak kilometara dalje, na nepristupačnom terenu u ataru sela Moravac, odakle su Đokići kobne večeri krenuli, i njihova spaljena tela. Prema nezvaničnim informacijama, Goran i Lidija su ubijeni sa po najmanje jednim hicem u glavu, dok je Gordana ubijena sa dva hica – u grudi i glavu.

Facebook komentari