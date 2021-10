Escobar: Nova administracija biće vrlo aktivna u regionu, imamo odgovor na uticaj Rusije

Govoreći o angažmanu nove američke administracije u regionu, Eskobar je u online obraćanju učesnicima 2BS foruma u Budvi rekao da u Vašingtonu vjeruju da je dugoročno rješenje mnogih problema na Balkanu članstvo u EU za sve zemlje regiona.

“To se nije promijenilo ni u jednoj administraciji od devedesetih i raspada Jugoslavije”, rekao je Eskobar i podsjetio da su sve administracije od tog vremena “gurali vlade iz regiona da napreduju u kandidaturi za EU, da izvrše reforme za borbu protiv korupcije, primjenu vladavine prava i stvaranje demokratskih mogućnosti za različite glasove u društvu, te unaprijeđenje ekonomije tako da ona ne bude samo za ljude povezane s političkim strankama i vladom, već za sve koji žive u vašoj zemlji.

“The Balkans are an area of opportunity and that’s what I am selling, that’s what I’m saying in every meeting. In 3 years from now, we will be talking about economic success of the #WesternBalkans.” – DAS @StateEUR Gabriel Escobar pic.twitter.com/4vgWpVkM0f

— Atlantic Council of Montenegro (@acm_ascg) October 15, 2021