Slovenački premijer i njegove nove Twitter kontroverze

Opet je to uradio. Posljednji samit EU-a i Zapadnog Balkana, na kojem je Janez Janša bio domaćin, prošao je bez ikakvih kontroverzi. Međutim, to nije dugo trajalo – slovenački premijer je svoj “Twitter prst” opet pustio na slobodu i izazvao novu kontroverzu.

Zadnji put je bio kritikovan zbog vrijeđanja novinara na društvenim mrežama, a sada kombinuje antisemitske aluzije sa uvredom delegacije Evropskog parlamenta, koja je u Ljubljani htjela saznati više o statusu slobode medija i nezavisnosti pravosuđa u njegovoj zemlji.

Neugodnosti predsjednika Vijeća

Kada je Janša na ljeto preuzeo rotirajuću funkciju predsjednika Vijeća EU, mnogi su se plašili da neće moći obuzdati svoje autokratske impulse. Nakon manje provokacije na početku njegovog predsjedavanja, stvari su ostale mirne. No, putovanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove u Ljubljanu, s ciljem preispitavanja stanja vladavine prava, potaklo je premijera da opet zaboravi na svoju ulogu.

U svom Tweetu proglasio je poslanike navedenog Odbora (Libe) marionetama američkog investitora Georgea Sorosa, kojeg je Janšin politički prijatelj, mađarski premijer Viktor Orban, koristio kao objekat svoje antisemitističke kampanje.

Slovenački šef vlade ovaj put koristi isti obrazac vrijeđanja i denuncijacije koji je naučio od svog uzora u Mađarskoj. Janša je u međuvremenu obrisao Tweet, ali je do tada već digao prašinu.

Odbor je nakon završetka razgovora u Sloveniji reagovao oprezno kada je u pitanju Twitter afera. “Vlada bi trebala biti svjesna šta znači napadati ljude sa pozicije moći”, rekla je predsjednica Sophie in’t Veld. Generalno se požalila na klimu javne rasprave u Sloveniji “koja je ispunjena mržnjom”, kao i na duboke rascjepe u zemlji.

“Ton argumenata vladinih zvaničnika neprikladan je za demokratsko društvo”, dodala je ona.

Mark Rutte uzvraća udarac

S druge strane, holandski premijer Mark Rutte bio je izuzetno ljut zbog napada na evropske parlamentarce. Uostalom, zastupnici koji su prikazani na Janšinom Tweetu uglavnom su Holanđani. Rutte je inače u posljednje vrijeme sve češće pokazivao svoje nestrpljenje zbog stalnih kršenja vladavine prava u nekim istočnoeuropskim zemljama članicama EU.

Well, Mark, @MinPres, don't waste time with ambassadors and media freedom in Slovenia. Together with @SophieintVeld, protect your journalists from being killed on the streets. https://t.co/EPvDP7Jlfk

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021