JOŠ JEDNA MISTERIJA STRAVIČNOG UBISTVA ĐOKIĆA! Ubice porodice iz Aleksinca odnijele svesku dužnika?!

Inspektori nisu pronašli nikakvu svesku ili spisak dužnika u stanu ili u menjačnici Gorana Đokića iz Aleksinca, koji je 26. septembra u selu Moravci otet i streljan zajedno sa suprugom Gordanom i ćerkom Lidijom! Ako je Goran uopšte i imao spisak dužnika, pošto se bavio i pozajmicama, ubica je tu svesku odneo zajedno sa parama koje je Đokić krio u svom automobilu.

Verovatno je Đokić u Moravcu primio ubicu u auto zato što ga je dobro znao, ne sluteći da će to koštati života i njega i njegovu porodicu. Moguće je takođe i da je ubica bio prerušen u policajca, koji je zaustavio Đokiće, ušao im u auto i preteći pištoljem naterao ih da se odvezu do obale Južne Morave, gde ih je likvidirao, spalio tela i bacio ih u jamu. Potom je ubica, koji je najverovatnije imao i pomagača, odvezao Đokićev auto do sela Tešice, gde su ga zapalili – objašnjava naš izvor, i dodaje – U gepeku Đokićevog auta je bila specijalno izrađena kasa u kojoj je bila velika količina novca. Goran je, naime, pre ubistva prodao kuću u Aleksincu za više od 100.000 evra i te pare je držao u autu. Međutim, taj novac nije nađen tokom uviđaja. Pošto je utvrđeno da je Đokić, osim što je bio vlasnik menjačnice, pozajmljivao novac ljudima pod kamatu, sasvim je moguće da je negde čuvao i spisak dužnika, ali taj spisak nije nađen ni u Goranovom stanu niti u lokalu. Ako je i imao svesku dužnika, ubica ju je odneo zajedno s novcem ili ju je možda spalio zajedno sa Đokićevim autom.

Ove činjenice nedvosmisleno ukazuju na to da je organizator ubistva tročlane porodice dobro znao da Đokić krije veću količinu novca u kolima i da je reč o nekom iz okruženja ove porodice.

U to je uveren i kriminolog Časlav Ristić, koji smatra da osim prijatelja porodice Đokić treba ispitati i članove njihove šire familije.

– Neko od porodice, a tu ne mislim na bliske rođake, već na članove njihove šire familije, morao je da bude umešan u zločin, ili kao tiper ili kao pomagač. Taj koji je tipovao Đokiće dobro je znao kuda se oni kreću, a to nije mogao da zna niko sa strane, već samo neko iz njihovog okruženja. Tome u prilog govori i činjenica da je ubica dobro poznavao atarske puteve i zabačene delove Moravca i Tešice – smatra Ristić.

Ubice imale auto

Naš sagovornik ističe da je sada najvažnije pronaći vozilo kojim su ubice pobegle posle zločina.

– Verujem da su ubice, pošto ovakav zločin nije mogao da izvrši samo jedan čovek, automobilom preprečile put Đokićima u Moravcu i tako ih zaustavili, pa su ih onda primorali da se odvezu do mesta likvidacije na obali Južne Morave. Nakon što su, posle ubistva, odvezli Đokićev auto u Tešicu, gde su ga zapalili, morali su da imaju i svoje vozilo koje su iskoristili za bekstvo – objašnjava naš sagovornik.

Ristić je ubeđen i da je jedini motiv ovog zločina – novac – Motiv je pljačka i stvarno bih se začudio da se utvrdi da je nešto drugo u pitanju.

Spasić: Motiv zločina je pljačka

Boža Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti, smatra da su Đokići streljani zbog novca i da je taj zločin dugo i temeljno planiran.

– Koliko sam upoznat sa ovim slučajem, u Aleksincu je bila javna tajna da Goran Đokić uvek nosi veliku svotu novca sa sobom. Onaj ko je planirao ovaj zločin bio je dobro upoznat sa tom činjenicom i išao je logikom da ako se priča da Goran nosi 30.000 evra, možda ima i 300.000 evra. Nije to naprečac izvršen zločin, već su ubice dugo i pažljivo pratile Đokiće. Količina benzina unapred spremljena i korišćena za spaljivanje tela i automobila, kao i zabačeni putevi kojima su se kretali nakon otmice pokazuju da je sve isplanirano i da je barem jedan od napadača iz tog kraja i da dobro poznaje teren, ali i Đokiće – napominje Spasić, prenosi informer.

