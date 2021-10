“BILO JE NEOPHODNO UKLONITI SVE SVJEDOKE” – Bjelivuk otkrio mogući motiv ubistva / Uspjeh u poslu ih koštao života

– Mislim da je Đokić pretjerao u biznisu i to je došlo do ušiju onih kojima treba novac, a oni su spremni na sve. Mislim da je on to pokrenuo – rekao je Bjelivuk.

Kako je naveo, ubice su poznavale nekoga iz porodice Đokić ili onoga ko je tipovao porodicu.

– Zbog toga je bilo neophodno ukloniti sve svjedoke – rekao je Bjelivuk.

Porodica Đokić je ubijena sa nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u grudi i glavu, najvjerovatnije dok su bili u svom automobilu “pasat” na mračnom putu u selu Moravac. Ubica je nakon toga njihova tijela spalio i sakrio u rupi na napristupačnoj njivi.

Na 12 kilometara od tog mjesta, u selu Tešica, policija je pronašla i njihovo vozilo, koje je takođe bilo spaljeno. Poslije velike policijske potrage pronađeni su šest dana od nestanka. Vjeruje se da su Đokići ubijeni iz koristoljublja i da je u zločinu učestvovao neko ko jako dobro poznaje ovo porodicu i njihove navike, prenosi Pink.

