Monstruma iz Zagreba prebacili u zatvorsku bolnicu: U sobi nema ni WC

Podsjetimo, terete ga da je prošlog mjeseca u Zagrebu u unajmljenom penthouseu u kojemu je stanovao ubio svoje troje djece. Nakon toga pokušao se ubiti popivši veću količinu psihofarmaka.

Prije zločina ostavio je svojevrsno oproštajno pismo na društvenim mrežama, koje su vidjeli i njegovi poznanici te alarmirali policiju.

Kako piše Jutarnji list, sad su ga smjestili na odjel psihijatrije te je sam u sobi.

Sve vrijeme je pod nadzorom doktora i pravosudnih policajaca te ga snima kamera visoke rezolucije. Ako si i pokuša nešto napraviti, ondje im je dozvoljeno vezati ga za krevet. U sobi nema sanitarni čvor, nema televizor te ne smije dobiti dnevne novine. Njegov advokat Marko Ivica, kojeg su mu dodijelili po službenoj dužnosti, tek treba da se čuje sa njim.

“Obaviješten sam da je u Bolnici za osobe lišene slobode, ali još se nisam čuo s njim. Iz policije su me zvali da bi kroz dan ili dva trebala ponovno biti pretraga stana ili očevid u Mlinovima na kojem bi on trebao prisustvovati, ali to treba vidjeti s bolnicom”, rekao je advokat za Jutarnji.hr.

Za njega se do sada jedino raspitivala Ambasada Austrije s obzirom na to da je njihov državljanin.

Facebook komentari