Đukanović: Nisam uradio ništa nezakonito, tužilaštvo neka ispita cijeli slučaj

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, komentarišu navode iz Panama papira, poručio je da nije uradio ništa nezakonito ni tim povodom, niti tokom svih godina u kojima se bavi javnim poslovima u Crnoj Gori.

Poručuje da je riječ o konstrukciji i rekonstuisanoj aferi koja bi, kako tvrdi, trebalo da posluži za domaće političke potrebe.

– Po mom uvjerenju, riječ je o jednoj konstrukciji, o jednoj rekonstuisanoj aferi koja treba da posluži za domaće političke potrebe i koja će sigurno veoma brzo voditi urušavanju resloa autoriteta njenih autora i koja će voditi njihovoj potpunoj kompromitaciji – rekao je Đukanović za RTCG.

Zakonito se ponašam kao odgovoran građanin

– Nisam uradio ništa nezakonito, ne samo ovim povodom, nego tokom svih ovih godina u kojima se bavim javnim poslovima u Crnoj Gori, i kada tako kažem, ne mislim prije svega na okolnost da te godine kada sam registrovao tu firmu nijesam bio ni na jednoj državnoj funkciji, jer ja svoje zakonito postupanje ne vezujem za državne funkcije, ja se zakonito ponašam kao odgovoran građanin koji ima određeni nivo demokratske kulture i ponašam se kao čovjek koji već nosi teret okolnosti da sam godinama obavljao odgovorne državne funkcije i da moram štititi, ne samo svoj ugled, nego autoritet funkcija koje sam obavljao i koje obavljam, i moram štititi ugled države na čijem sam se čelu nalazio i na čijem se čelu i dalje nalazim – rekao je Đukanović. prenosi 2Avaz“-

Ne vezuje, pojašnjava, to ni za okolnost da firma koju je registrovao “nije čak otvorila ni bankarski račun, pa samim tim nije mogla ništa uraditi, i da je naravno veoma brzo nakon tog formiranja i ugašena”.

– Mislim da je jako važno da svi razumijemo da i kada se nalazi na funkciji i kada nijesmo na funkciji, kada se bavimo biznisom, kada se ne bavimo biznisom, i kada imamo firmu sa računom ili firmu bez računa, moramo uvijek voditi računa da sve što radimo, radimo zakonito i u skladu sa nekim dosta strogim standardima morala kojeg afirmiše i kojeg se i sami moramo pridržavati – poručio je Đukanović.

Pokazao sam svoj odnos prema državi

Tvrdi da ni on, niti njegov sin nikada nisu uradili, niti će, kako poručuje, uraditi na štetu države Crne Gore:

– Za razliku od onih koji pokušavaju lansirati aferu i koji me pokušavaju, bez ikakvog argumenta, zakovati za stub srama.

Podsjeća da je svoj odnos prema državi pokazao u dugim godinama borbe za nju, “u dugim godinama izgradnje njenih institucija, uspostavljanju vladavine prava i u dugim godinama vrlo smjernoga, zakonitoga i moralnog ponašanja u skladu sa onim što su dosta strogi tradicionalni standardi crnogorskog društva”.

Nisam služio ni jednoj vjerskoj zajednici. Nisam se povlačio po podu i lizao kašike, širio pandemiju i iza toga raspoređivao ljude, svoje prijatelje vjerske fanatike iz te vjerske zajednice na odgovorna mjesta u državi pokušavajući da ih predstavim kao eksperte – poručio je Đukanović

– Ako je sve ovako kao što vam kažem, onda zapravo ostaje pitanje da li bi se trebao sa više uvažavanja odnijeti prema moralnim preporukama mojih kritičara, odgovor je ne. Moram da vam priznam da vrlo uživam zato što smo na potpuno suprotstavljenim moralnim stanovištima – kaže Đukanović.

Napominje da je sedam puta vodio vladu služeći državi, ističući kako nije služio ni jednoj vjerskoj zajednici.

– Nijesam se povlačio po podu i lizao kašike, širio pandemiju i iza toga raspoređivao ljude, svoje prijatelje vjerske fanatike iz te vjerske zajednice na odgovorna mjesta u državi pokušavajući da ih predstavim kao eksperte. Nisam to radio. Svoj posao sam radio odgovorno, ponosam sam na to što je iza mene ostalo i što ostaje – istakao je Đukanović.

Poziv Tužilaštvu

– Moja molba prema njima će samo biti da nipošto taj posao ne ostavimo nerazjašnjen do kraja, da ostavljamo prostora da bilo ko šta sumnja i da dalje nastavlja sa svojim konstrukcijama. Moje će zalaganje biti da obavezno iskontaktiraju svaku međunarodnu adresu, da pokušaju da pronađu jedan cent, jedno parče imovine, bilo šta što postoji što bi moglo biti kompromitantno po mene i po bilo kog člana moje familije, i da nakon toga na to pitanje stavimo tačku i da pokažemo jednom da smo zrela država koja je u stanju da postupa i efikasno i ažurno, ali koja je u stanju i da onima koji besprizorno konstuišu čitav svoj život kaže ono što treba da im kaže, a to je da su ljudi koji ne zavređuju poštovanje i ne zaslužuju pažnju iole ozbiljnog dijela naše javnosti – zaključio je Đukanović.

