U četvrtak je sprovod obitelji Đokić, policija objavila kako je pronašla njihova tijela u rupi

Žrtve stravičnog ubojstva koje je potreslo Srbiju, tročlana obitelj Đokić iz Srbije, sahranit će u četvrtak u 13 sati na groblju u Žitkovcu, potvrdio je Novica Aritonović, Gordanin brat, piše Kurir.

– Sahrana će biti u 13 sati. Tijela će prenoćiti u Moravcu, kod Goranove majke, ispratit ćemo ih kako dolikuje – rekao je vidno potreseni Aritonović.

Ožalošćena rođaka Verica Đokić rekla je da su u utorak trebali preuzeti tijela, ali je to odgođeno kako bi se upotpunila obdukcija. Ona kaže da joj je najteže kada pomisli da su samo nekoliko sati prije zločina bezbrižno sjedili u njenoj kući i pričali do kasno u noć.

– Kad pomislim da nam je to bio posljednji put da smo ih vidjeli. Gordana i ja smo sjedile na krevetu i pričale, a ostali su bili u gornjoj kući. Kada je vidjela da je već ponoć, rekla mi je: “Tebe čeka posao sutra, a vidi koliko je sati. Krećemo mi polako” – zastaje Verica, dok joj suza suzu stiže.

– Divne ljude smo izgubili. Evo, možete da pitate cijelo selo kakvi su bili.

Tijela su pronašli uz pomoć baznih stanica

Kako se doznaje, tijela ubijene obitelji Đokić nisu pronašli slučajno niti nasumično, već se do Gorana, Gordane i Lidije došlo analizom baznih stanica mobilne telefonije. Inspektori su uz pomoć operatera, danonoćnom istragom i analizom, došli do lokacije na kojoj su posljednji put registrirali mobitele oca i kćeri.

Na tom potezu su pripadnici policije pojačali “češljanje” terena i tako došli do ogromnog smetlišta i jame u kojoj su bila tijela Đokića, u ataru sela Moravac. prenosi 24sata

– Nekoliko sati ranije, 12 kilometara dalje, pronašli su izgorjeli automobil ove obitelji i u njemu čahura. Otac, majka i kćerka ubijeni su sa po dva hitca u grudi i glavu. Tijela su potom polili benzinom i zapaljena. Vatra je najviše oštetila tijelo djevojke, što je dodatno otežalo obdukciju. Pucali su iz dva oružja, najvjerojatnije pištolja kalibra devet i 7,65 milimetara. Vjerujemo da je u zločinu sudjelovalo više ljudi – navodi izvor.

Prema neslužbenim informacijama, obitelj Đokić su najvjerojatnije oteli, a Goran je potom morao sići s asfaltiranog puta i nastaviti vožnju po nasipu uz Južnu Moravu.

– Cijeli događaj, od otmice pa do paljenja auta, odigrao se od 00.30 pa do 2.30. Jedna od kamera je registrirala u blizini atara sela Tešice prolazak Đokićevog crnog Passata u 2.05. Prema nekoj rekonstrukciji događaja, ubojice su se poslije zločina nastavile kretati i došle do sela Tešica. I tu ih je kamera snimila kada su prelazili most i sa druge strane Južne Morave, u gustom šipražju, zapalili automobil kako bi uklonili tragove – navodi sugovornik.

Nedvosmisleno je utvrđeno da su Đokići ubijeni na jednoj lokaciji, a potom su tijela donijeli do smetlišta i zapalili ih. Ne isključuje se mogućnost da su ubijeni i u Passatu.

– Postoji nekoliko tragova na kojima se radi. Krug se polako steže. Imamo indicija i određena saznanja tko bi mogao biti ‘mozak zločina’, a i tko je ostatak ‘ekipe’ koja je sprovela ovaj krvavi plan. Možda je napustio zemlju, ali to ne znači da će izbjeći odgovornost – ističe sugovornik, piše Kurir.

