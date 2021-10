OVAKO SU PRONAĐENA TIJELA ĐOKIĆA: Jedan trag vodio do duboke jame – krug se polako steže

– Goran je prije dvije godine prodao kuću u Moravcu da kupi kćerki stan, a radio je od jutra do večeri u menjačnici kako bi joj ispunio tu želju. Vjerujem da su zbog tog novca ubijeni. Nema drugog razloga. Ne znam koja je suma u pitanju, ali taj novac nije nađen – kaže Verica Đokić, snaha Gorana Đokića (57), koji je sa suprugom Gordanom (56) i kćerkom Lidijom (25) ubijen prije deset dana u okolini Aleksinca.

Ožalošćena rođaka kaže da je u utorak trebalo da preuzmu tijela, ali je to odloženo da bi se upotpunila obdukcija. To će biti učinjeno danas, kada će biti poznat i datum sahrane. Ona kaže da joj je najteže kada pomisli da su samo nekoliko sati prije zločina bezbrižno sjideli u njenoj kući i pričali do kasno u noć.

– Kad pomislim da nam je to bio posljednji put da smo ih vidjeli. Gordana i ja smo sjedile na krevetu i pričale, a ostali su bili u gornjoj kući. Kada je vidjela da je već ponoć, rekla mi je: “Djeverična, tebe čeka posao sutra, a vidi koliko je sati. Krećemo mi polako” – zastaje Verica, dok joj suza suzu stiže. – Divne ljude smo izgubili. Evo, možete da pitate cijelo selo kakvi su bili.

Komšije, koje su i u utorak dolazile u kuću Goranove majke Stojanke da izjave saučešće, kažu da je to što se dogodilo Đokićima zaista strašno.

– Od prije dva dana, ovde i da neko nešto zna, ne smije da kaže. Naplašio se narod. Snimke kamera, koje su radile u selu, uzela je policija – navode u Đokićevom komšiluku i dodaju da Goranova majka, od kada se dogodio zločin, leži u krevetu potpuno skrhana.

Kako “Novosti” saznaju, tijela pobijene tročlane porodice Đokić nisu pronađena slučajno niti nasumično, već se do Gorana, Gordane i Lidije došlo analizom baznih stanica mobilne telefonije. Inspektori su uz pomoć operatera, danonoćnom istragom i analizom, došli do lokacije na kojoj su posljednji put registrovani aparati oca i kćerke.

Na tom potezu su pripadnici policije pojačali “češljanje” terena i tako došli do ogromnog smetlišta i jame u kojoj su bila tijela Đokića, u ataru sela Moravac.

– Nekoliko sati ranije, 12 kilometara dalje, pronađen je izgorjeli auto ove porodice i u njemu čahura – navodi izvor.

– Otac, majka i kćerka ubijeni su sa po dva hica u grudi i glavu. Tijela su potom posuta benzinom i zapaljena. Vatra je najviše oštetila tijelo devojke, što je dodatno otežalo obdukciju. Pucano je iz dva oružja, najvjerovatnije pištolja kalibra devet i 7,65 milimetara. Vjerujemo da je u zločinu učestvovalo više ljudi.

Prema nezvaničnim informacijama, porodica Đokić je najvjerovatnije oteta, a Goran je potom primoran da siđe sa asfaltnog puta i da nastavi da vozi po nasipu uz Južnu Moravu.

– Cijeli događaj, od otmice pa do paljenja auta, odigrao se od 00.30 pa do 2.30 – navodi izvor.

– Jer, jedna od kamera je registrovala u blizini atara sela Tešice prolazak Đokićevog crnog “pasata” u 2.05. Prema nekoj rekonstrukciji, ubice su poslie zločina nastavile kretanje i došle do sela Tešica. I tu ih je kamera snimila kada su prelazili most i sa druge strane Južne Morave, u gustom šipražju, zapalili automobil kako bi uklonili tragove.

Nedvosmisleno je utvrđeno da su Đokići ubijeni na jednoj lokaciji, a potom su tijela donijeta do smetlišta i zapaljena. Ne isključuje se mogućnost da su ubijeni i u “pasatu”.

– Postoji nekoliko tragova na kojima se radi – ističe izvor.

– Krug se polako steže. Imamo indicija i određena saznanja ko bi mogao da bude “mozak” zločina, a i ko je ostatak “ekipe” koja je sprovela u djelo krvavi plan. Tiper je napustio zemlju, ali to ne znači da će izbjeći odgovornost.

USKORO IMENA POČINILACA

– Porodica Đokić je očigledno bila žrtva organizovane kriminalne grupe. O profesionalnosti ovog krivičnog djela svjedoči i sam način. Tijela su spaljena, delo se dogodilo na mjestu gdje nije bila pokrivenost kamerama. Znali su na pravi način da sakriju tragove, znali su i gdje je sakriven novac. Imali smo ovakvih slučajeva, ali ne mnogo. Mislim da će policija rasvijetliti ovo krivično djelo i uskoro ćemo imati imena počinilaca – rekao je Ratomir Antonović, iz Centra za bezbjednost, istrage i odbranu.

PROSTRIJELNE RANE NA GLAVI I GRUDIMA

Obudkcijom je utvrđeno da su Lidiji i njenoj majci Gordani zločinci pucali u grudi i glavu. Rane su prostrijelne. Goranu je, takođe, pucano u glavu, ali se zrno od jednog hica zadržalo i ono je pronađeno tokom obdukcije. Tijela su u jamu bačena jedna na drugo, a poslednje, na vrhu, bilo je Goranovo. Njihov zapaljeni automobil nađen je u ataru sela Tešica, da bi nekoliko sati kasnije i ugljenisana tijela bila pronađena u šiblju u ataru sela Moravica, oko pet kilometara daleko od glavnog puta, piše Srbija Danas.

