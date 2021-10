DVIJE STVARI JASNE! “TAJ JE HTIO SVE DA IH POBIJE, BILO IH JE VIŠE U KOLIMA” – Kriminolog o ubistvu porodice Đokić

Za ubicom tročlane porodice Đokić iz Aleksinca intenzivno se traga, nadležni i dalje prikupljaju dokaze, saslušano je oko deset osoba, svi su prošli poligraf, a od počinioca još uvijek ni traga, ni glasa. Misterija njihovog nestanka nastavila se kroz misteriju pronalaska ubice, a odgovor na pitanje: “Ko je ubio porodicu Đokić?”, cijela Srbija budno čeka. Krimilog Dobrivojem Radovanovićem kaže da je gotovo siguran da su ubistvo počinile najmanje dvije osobe, kao i da su ubice sigurno ušle u automobil ove porodice, prenosi Blic.

Podsjećanja radi, ovaj slučaj je od samog početka obavijen velom kontroverze kroz koji se kao motiv provlači novac, potom se navodi da su Đokići najvjerovatnije poznavali svog ubicu, te je da je potencijalni likvidator pobjegao iz Srbije, potom da je Goran gledao kako mu ubijaju kćerku Lidiju i ženu Gordanu, pa je tek onda njemu presuđeno…

Ono što je do sada poznato je da je pronađena čahura, da su njihova tijela i autmobil “pasat” zapaljeni, da je otac Goran upucan sa jednim metkom, supruga Gordana sa dva (u grudi i u glavu) i kćerka Lidija sa najmanje jednim u glavu. Takođe, sve ukazuje na to da je ubica nakon što je ih je zapalio, njihova tijela premestio u jamu, pa je preko njih bacio granje, smeće i lišće.

Dvije teorije

– Postoje dvije mogućnosti, koja je vjerovatnija, nisam siguran – počinje Dobrivoje Radovanović i nastavlja: “Prva je da je ovo zaista djelo profesionalanaca koji su pažljivo pratili kretanje, dakle, znali su tačno gdje Đokići idu tog kobnog dana. Sačekali su ih da izađu iz porodične kuće roditelja i kidnapovali ih na pogodnom mjestu. Potom su ih ubili i odnijeli tijela na jednu stranu, a auto na drugu stranu. Takođe, tvrdim da ih je najmanje bilo dvojica. Tu nema greške – kaže on.

Dobrivoje navodi da je druga mogućnost da su Đokiće ubile osobe koje su ih dobro poznavale.

– Druga mogućnost je da su to ljudi koje Goran poznaje, pa je zbog toga stao i primio tu osobu u auto, odnosno njih dvoje. Morao je neko da mu pomogne da dislocira tijela, to nije mogao on sam. Dakle, onaj koji ih je kidnapovao, bio je na pogodnom mjestu kada se Đokić zaustavio kolima. Opet, možda je neko uletio na silu unutra, pa ih natjerao da krenu u suprotnom pravcu. Vrlo je moguće da je stao, jer je raskrsnica nepregledna i da se sve tako desilo. Takođe, ne isključujem i teoriju da se neko obukao kao policajac i zaustavio ih – navodi Dobrivoje.

Po njegovom mišljenju, ovdje je najverovatnije riječ o “zelenašenju”.

– Definitivno je o tome riječ. Dakle, ono što, kako sam već naveo sa sigurnošću mogu da tvrdim je da je bilo najmanje dvojica ubica. Trebalo je nositi tijela i pripremiti benzin… Ako ih je bilo odvojica, najvjerovatnije ih je jedan čekao, drugi je organozovao benzin. Ali, nema greške da je taj neko slučajno “naletio” na svo troje. Ne. Taj je htio sve da ih ubije. Sve varijante koje sam naveo ko bi mogao da bude ubica su u opticaju, ali dalje od toga ne mogu ništa da pričam, jer mnoge stvari koje se navode nisu zvanično potvrđene – zaključuje on.

Podsjetimo, porodica Đokić, Goran, Gordana i Lidija, oteti su i brutalno ubijeni u nedjelju nešto poslije ponoći. Njihovi rođaci dva dana kasnije primijetili su da ih nema, da su im telefoni nedostupni i da im je porodična mjenjačnica zatvorena, a stan zaključan, te su njihov nestanak prijavili policiji. Policija je u utorak krenula u opsežnu potragu za nestalom porodicom koja je trajala sve do subote ujutru kada je najpre, u ataru sela Tešica pronađen njihov zapaljen automobil, a onda, desetak kilometara dalje, na nepristupačnom terenu i ataru sela Moravac, odakle su Đokići kobne večeri krenuli, pronađena su njihova spaljena tijela.

Prvi rezultati obdukcije pokazali su da su Đokići ubijeni hicima iz pištolja i da su njihova tijela potom, u pokušaju da se svi dokazi unište, spaljena. Istraga ovog nezapamćenog zločina je u toku.

Facebook komentari