Iza peticije o rehabilitaciji ubice Zorana Đinđića stoji vlast

Kako drugačije objasniti da štand za potpise nesmetano stoji danima u centru Beograda, da ga čuvaju nabildovani momci u crnom, a da na ovakvu „akciju“ nema nikakvog odgovora MUP-a.

Takođe, treba imati u vidu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji voli da se poredi sa Đinđićem, izjavio da se napio od sreće kada je tadašnji premijer ubijen, da je nekadašnji predsednik države Tomislav Nikolić rekao da mu nije žao što je Đinđić ubijen, a njihov politički otac, lider radikala Vojislav Šešelj, takođe je zahtevao upravo od Nikolića dok je bio predsednik Srbije da rehabilituje i oslobodi Zvezdana Jovanovića.

Žarko Korać, potpredsednik u Vladi Zorana Đinđića, ističe za naš list da ne treba imati iluzije, da ideju o peticiji nije smislio Dragan Vasiljković, koga su kao “uglednu ličnost” po izlasku sa robije primili u Crvenoj Zvezdi, Dragan Đajić i Zvezdan Terzić.

– Iza toga stoji cela profašistička scena Srbije koja želi nove sukobe, i nacionalne i rasne nerede u Srbiji. Misle da je stvoreno ponovo vreme u kome će zločinci biti uvaženi građani. Uostalom, režim ih politički rehabilituje svakog dana. Takozvani kapetan Dragan je osuđeni ratni zločinac, pa ne čudi njegova akcija prikupljanja potpisa za pomilovanje ubice Zorana Đinđića. Još su stari Rimljani rekli da se sličan sličnome raduje – ukazuje Korać.

Vesna Pešić, sociološkinja i Đinđićeva saradnica u vreme DOS-a, pita se na osnovu čega tzv Kapetan Dragan traži pomilovanje za Zvezdana Jovanovica.

– On nije nikakvo zvanično lice, već lice otpušteno iz zatvora u kome je bio zbog počinjenih ratnih zločina. Natpis na tom štandu je da je Jovanović ratni heroj, odnosno učesnik rata devedesetih u ratu koji je vodila Srbija prvo u Hrvatskoj a zatim u BiH. Na osnovu čega Vasiljkovic tvrdi da je ratni heroj? Videli smo da za takve, pa i za Mladića i druge osuđene za ratne zločine, Vučićeva vlast u Srbiji odaje priznanje i naziva ih herojima – ističe naša sagovornica.

Pešić dodaje da je to ne samo nemoralno i da predstavlja odbacivanje sudskih presuda, nego se time Srbija definiše kao propala država u kojoj ne važe sud i institucije, nego ratna, profašistička i zločinačka propaganda, koja ide sa vrha drzave.

– Ovu jezivu peticiju da se oslobodi Zvezdan Jovanović, sudski dokazani ubica premijera Zorana Đinđica, nije smislio „Kapetan Dragan“, već državni vrh Srbije, koji mrzi i 5. oktobar i Đinđića, odnosno njegove ideje o modernoj i uređenoj Srbiji u EU. Pošto je Vučić protivnik takve Srbije i mrzitelj Zorana Đinđića, sam je rekao da se napio od sreće kad je ubijen premijer, on sada hoće da rehabilituje njegovog ubicu i otkloni svaki trag 5. oktobra koji je vodio Đinđić kada su radikali i socijalisti pali sa vlasti i kad je Đinđic napravio novu viziju Srbije, Srbije u EU – ocenjuje Pešić za Danas.

Ona dodaje da Vučićeva mržnja prema vrednostima EU dobija potvrdu u mržnji i prema Đinđiću, „jer ovo što Vučić pravi od Srbije – kriminalnu, mafijašku državu, i obnavlja radikalsku ideju o velikoj Srbiji, treba da poništi Zorana Đinđića i sve demokratske ideje o Srbiji koje simbolizuju 5. oktobar.

– Naređenje Vučićevo da tobože Kapetan Dragan traži puštanje na slobodu ubicu Zvezdana Jovanovića, zapravo je zatiranje Đinđićeve politike i vizije Srbije kao moderne pravne države i članice EU. On se i javno suprotstavljao radikalima i rekao da oni nisu politika nego bolest. Sada imamo na vlasti radikale, koji su razvalili Srbiju kriminalom, korupcijom i uništenjem svih institucija, i sada bi da još jednom da ubiju demokratske ideje Zorana Đinđića. Zato je glavni gazda instalirao potpisivanje te sramotne peticije – navodi Pešić.

Prema njenim rečima, ubice postaju današnji srpski heroji, pa je na red stiglo poništavanje demokratske revolucije čiji je lider bio Đinđić.

– U tom smislu Zvezdan Jovanović je za Vučića heroj, potvrđujući tako radikalsku ideju velike Srbije i njegove mržnje prema demokratiji koju simbolizuje politika Zorana Đinđića i 5.oktobar – zaključuje Vesna Pešić.

Rodoljub Šabić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vladi Zorana Đinđića, kaže za Danas da ne zna za zemlju u kojoj se traži pomilovanje i rehabilitacija za nekog ko je bio atentator na njenog premijera.

– To je za mene s moralnog aspekta neprihvatljivo. Ja, a verujem i velika većina građana, i to ne samo simpatizera pokojnog premijera, imam mučan osećaj zbog toga što smo u tom žalosnom pogledu bez konkurencije. Ali, pored moralnog, stvar ima i pravni aspekt. Skup povodom prikupljanja potpisa za peticiju za pomilovanje evidentno ima podršku vlasti. On je sigurno prijavljen i vlast ga nije zabranila. To znači da vlast polazi od toga da načelno zakonom nije zabranjeno prikupljanje potpisa za bilo šta a da nalazi da nema osnova za zabranu, dakle da smatra da se ovom akcijom ne ugrožava ni jedno Zakonom o javnom okupljanju zaštićeno dobro, pa ni moral koji je inače naveden među razlozima moguće zabrane u zakonu – ukazuje Šabić.

Prema njegovim rečima, ljudi koji su revoltirani akcijom moraju da računaju s tim da bi svaki pokušaj koji bi mogao biti shvaćen kao nasilno ometanje skupa ili uklanjanje štanda vlast verovatno tumačila kao kršenje ustavom zajamčenih prava “mirno okupljenih” građana i narušavanje javnog reda i mira i propratila odgovarajućim merama.

Za organizovanje ubistva Đinđića osuđen je vođa Jedinice za specijalne operacije Resora Državne bezbednosti Milorad Ulemek Legija, dok je za neposredno izvršenje osuđen njegov pomoćnik Zvezdan Jovanović. Obojica na po 40 godina zatvora. Politička pozadina ubistva nikada nije utvrđena.

Movsesijan u šetnji za Đinđića

Kao odgovor na peticiju Kapetana Dragana, ali i u znak sećanja na ubijenog premijera, predsednik Nove stranke Aris Movsesijan juče je u 17 časova prošetao od Kalemegdana Knez Maihailovom ulicom, pa do mesta gde je ubijen premijer Zoran Đinđić i ostavio jedan cvet.

– Zvezdan Jovanović je pravosnažno osuđen za ubistvo Zorana Đinđića. Ova i sve slične inicijative su jedino sa ciljem da se društvo u Srbiji stalno i svakodnevno deli. Za to odgovornost snosi jedino vlast – rekao je Movsesijan za Danas, upitan da prokomentariše inicijativu za solobađanje Đinđićevog ubice.

Facebook komentari