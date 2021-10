PRIVODE SE UBICE PORODICE ĐOKIĆ: Više osoba na poligrafu – osumnjičeni za organizaciju zločina VAN ZEMLJE

Policija raspolaže operativnom informacijom ko je osoba koja je, po svemu sudeći, tipovala tročlanu porodicu Đokić, čija su tijela pronađena pre tri dana u jednoj jami pored smetlišta u ataru sela Moravac, nedaleko od Aleksinca.

Goran (57), njegova supruga Gordana (56) i kćerka Lidija (26) brutalno su ubijeni iz vatrenog oružja, sa po najmanje dva metka u glavu i grudi, pokazala je obdukcija. Poslije zločina tijela su spaljena, potom naslagana jedno na drugo u rupi, a vatra je najviše oštetila tijelo djevojke. Prema nezvaničnim informacijama, monstruozno ubistvo je počinila najvjerovatnija razbojnička grupa, koja je imala pomoć nekog iz ovog kraja, koji detaljno poznaje teren.

– Čovjek sa kojim smo htjeli da obavimo razgovor je van zemlje – navodi sagovornik blizak istrazi.

– On je regularno prešao granicu u takozvano kritično vrijeme, odnosno u vrijeme nestanka i pronalaženja tijela Đokića. Njegov izlazak iz Srbije zabilježile su i kamere. On je u novčanim problemima, ali nemamo podatak da li je pozajmljivao novac od Đokića, odnosno da li im je dugovao. Neki tragovi ukazuju da je on mogao da organizuje ovaj zločin.

Prema informacijama do kojih se došlo, tokom uviđaja u zapaljenom “pasatu”, vlasništvo Đokića, policija je pronašla čahuru. U toku je vještačenje kako bi se utvrdio kalibar metka, odnosno iz kog je tačno oružja ispaljena. Inače, 12 kilometara dalje, gdje su pronađena tijela, policija je u ponedjeljak “ogradila” veliko područje, a forenzičari su metaldetektorima tragali za dodatnim dokazima.

Više privedenih osoba prošlo poligraf

Mnogo je policajaca i u samom Aleksincu, kao i u Moravcu gdje su posljednji put viđeni i obližnjoj Tešici gdje je pronađen zapaljen auto.

Policija razgovara sa mještanima, češljaju svaki pedalj ovog kraja, kako bi ušli u trag počiniocima. Više osoba je privedeno i na informativni razgovor, a prema našim saznanjima, svi su prošli poligraf, piše Srbija danas.

