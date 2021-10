ORGANIZATOR EGZEKUCIJE PORODICE ĐOKIĆ POBJEGAO IZ SRBIJE? Policija otkrila KO bi mogao da bude umješan u trostruko ubistvo kod Aleksinca!

Goran (57), njegova supruga Gordana (56) i ćerka Lidija (25) brutalno su ubijeni iz vatrenog oružja, sa najmanje dva metka u glavu i grudi, pokazala je obdukcija. Posle zločina tela su spaljena, a potom naslagana jedno na drugo u rupi.

Prema saznanjima medija, vatra je najviše oštetila telo devojke. Prema nezvaničnim informacijama, monstruozno ubistvo je najverovatnije počinila razbojnička grupa, koja je imala pomoć nekog iz ovog kraja, koji detaljno poznaje teren.

– Čovek sa kojim smo hteli da obavimo razgovor je van zemlje. On je regularno prešao granicu u takozvano kritično vreme, odnosno u vreme nestanka i pronalaska tela Đokića. Njegov izlazak iz Srbije zabeležile su kamere. On je u novčanim problemima, ali nemamo podatak da li je pozajmljivao novac od Đokića, odnosno da li im je dugovao. Neki tragovi ukazuju da je on mogao da organizuje ovaj zločin – otkriva sagovornik blizak istrazi, prenosi Mondo.

