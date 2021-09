Vučić pozvao Srbe u Hrvatskoj da izvjese zastave, Pupovac protiv

Riječ je o datumu kada je u Prvom svjetskom ratu srpska vojska s dvije francuske divizije izvršila proboj Solunskog bojišta te nastavila napredovati prema Makedoniji. Sredinom srpnja ministar vanjskih poslova Nikola Selaković javno je pozvao sve građane Srbije, ali i Srbe u regiji i dijaspori da spomenuti dan obilježe isticanjem srpske trobojnice. Rekao je i kako bi trebalo više raditi na izgradnji kulta srpske zastave. Ideja je potekla od predsjednika Aleksandra Vučića.

“Zajedničke nacionalne vrijednosti se promoviraju proslavljanjem značajnih datuma iz naše prošlosti, a vlada Srbije je na prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića, što je učinila i vlada Republike Srpske, lani odredila 15. rujna kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave”, naveo je Selaković.

Zbog toga je danas predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac sazvao konferenciju za medije.

“Što se tiče međunarodnih i domaćih normi koje reguliraju povezanost pripadnika manjina s matičnim državama, to je nešto što pripada i Srbima u Hrvatskoj. Kao što pripada i Hrvatima u Srbiji, kao i drugim manjinama”, rekao je Pupovac.

Kaže da neki ljudi to ne razumiju i to vide kao problem.

“Neophodno je da Srbi u Hrvatskoj poštuju zakone”

“Svako manifestiranje povezanosti s matičnom zemljom i važnim datumima te manjine treba biti u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se živi. Važno je da se otklone sve zablude. Hrvatska ima pravila o korištenju zastava drugih zemalja. To isto tako vrijedi i za Srbiju. Od velike važnosti je da svi razumijemo da je neophodno da Srbi u Hrvatskoj poštuju zakone, kao i Hrvati u Srbiji”, rekao je.

To treba razlučiti od korištenja zastava koje manjine imaju u Hrvatskoj, a koje su službeno priznate, naglasio je.

“Sutra će biti, kao i danas, istaknute zastave nacionalnih manjina. U općinama u kojima se nalaze zastave na institucijama i službenim prostorima. To ne treba nikome smetati ili nekoga plašiti. Tamo gdje toga još nema, gdje nisu stečene pretpostavke za to, u skladu sa zakonom i Ustavom, na nama je da stvorimo pretpostavke da se to dogodi”, rekao je Pupovac.

Naglasio je važnost popisa stanovništva i da se on odvija bez pritiska.

“Iz Crne Gore se proširilo antisrpsko raspoloženje”

Kaže da se posljednjih dana iz Crne Gore proširilo antisrpsko raspoloženje.

“Bez obzira na različita očekivanja, učinit ćemo sve da sutrašnji datum ni na koji način ne poremeti odnose u Hrvatskoj, kao ni odnose između Hrvatske i Srbije”, rekao je Pupovac.

Naći ćemo način iskazivanja poštovanja zastavi Srbije, nitko ne treba strahovati za to, rekao je.

“Kao što nitko ne bi htio da se u Srbiji ističu zastave mimo zakona, tako to nitko ne bi htio ni u Hrvatskoj”, kaže Pupovac.

Šaljemo poruku da poštujemo pravni poredak Hrvatske, kao i poredak Srbije, rekao je Pupovac.

“Nisam došao da polemiziram, nego da pošaljem poruku”

“Nisam došao da polemiziram, nego da pošaljem svoju poruku. Svi imaju ponešto za čuti i naučiti o specifičnostima u kojima žive Srbi u Hrvatskoj i teškoćama o kojima naši sugrađani ne znaju ništa. Da su znali, drugačije bi govorili o ustoličenju u Crnoj Gori. Da su znali, onda ne bi Pravoslavnu crkvu proglasili političkom i zlom. Da su znali, onda to ne bi govorili”, rekao je.

“Oni koji slobodu vjere proglašavaju terorom, neka se zamisle. Da sam ja to radio 90-ih, danas sigurno ne bih bio ovdje pred vama”, kaže Pupovac.

Narodna srpska zastava, ona bez grba, vije se na nizu institucija srpske manjine, ali ne vije se u Zagrebu iako je to predviđeno statutom. Ispred ovog prostora se stalno nešto pali ili izvikuje… Jasno je da nisu stečeni uvjeti i da moji kolege iskazuju nadu da Srbi neće prekršiti zakon… Učinimo više kad su u pitanju simboli, uključujući ćirilično pismo i jezik. Te tolerancije niti ima u javnoj svijesti niti ima osjećaja da su Srbi uskraćeni”, rekao je, prenosi Index.

