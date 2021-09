Aleksandar Vučić: Pričaju o našoj agresiji koje nigdje nema

Vučić je na konferenciji za novinare održanoj nakon otvaranja fabrike Leoni u Kraljevu istakao da Hrvatskoj on ne odgovara kao predsjednik Srbije jer “dobro može” da govori o Drugom svjetskom ratu ali i o ratu u Hrvatskoj devedesetih godina, javlja Anadolija.

Ocijenio je da navodi u Hrvatskoj “nemaju veze sa istinom” i da im “smeta im snažnija Srbija”, i dodao da na te napade ne treba odgovarati uvredama, već da bi Srbija trebalo da gura naprijed i da nastavi da radi još više, koliko god da je napadaju.

Vučić je rekao da Hrvatska to radi zato što će ih, “sa onakvom obalom i turizmom”, Srbija dostići po BDP.

Povodom izjave predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da Vučić želi Kosovo bez Albanaca i Crnu Goru bez Crnogoraca, Vučić je rekao da “niti je moguće zamisliti Kosovo bez Albanaca, ni Crnu Goru bez onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci”.

Dodao je je Đukanovićeva izjava rezultat njegove podsvijesti jer je Đukanović “oduvijek želio Crnu Goru bez Srba” i da je to “upravo autoprojekcijom pokazao”.

Vučić je istakao da želi Crnu Goru u kojoj će da žive i Srbi i Crnogorci i Albanci i Bošnjaci.

On je upitao čime su Srbi uvrijedili Hrvate, pitajući šta su to Srbi uradili i šta on je to rekao, i pitao da li Hrvate “vrijeđaju činjenice o Jasenovcu ili to što se Srbija razvija brže od Hrvatske”.

Facebook komentari