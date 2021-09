Pendarovski: Za sada nema indicija da je požar u bolnici podmetnut

Pendarovski je novinarima rekao da za sada nema nikakvih indicija da je požar koji je izbio sinoć oko 21.00 sat, podmetnut.

“U ovom momentu nema nikakvih indicija da je ovo napravljeno namjerno, sa ciljem da bude postignut nekakav drugi poltički cilj. Bilo je raznih spekulacija, da je požar možda podmetnut i da ima veze sa (jučer obilježenom) 30. godišnjicom (makedonske) nezavisnosti, a to me je jutros u telefonskom razgovoru pitao i predsjednik Slovenije Borut Pahor”, rekao je Pendarovski.

Dodao je i to da je “to tako do ovog trenutka” i da će to reći i nadležni javni tužilac.

Na pitanje da li će zatražiti nečiju ostavku zbog požara u covid bolnici, Pendarovski je rekao da će uvijek insistirati na odgovornosti, političkoj ili moralnoj, ali da se moraju sačekati rezultati istrage. prenosi “N1“.

“Rasvjetljavanje ovakvih slučajeva je test preko kojeg treba da potvrdimo da li stvarno zaslužujemo nezavisnost države”, kazao je predsjednik Sjeverne Makedonije.

Naveo je da ga je nadležni tužilac obavijestio da će danas formalno završiti uviđaj i da će “u najbržem mogućem roku izaći sa izvještajem”.

“Nakon dobijanja odvojenih izvještaja, izaći će sa zbirnim izvještajem u kojem će se vidjeti šta je razlog požara. I drugo, da li tu ima nekakve ljudske greške”, kazao je Pendarovski.

On je rekao i da je došao u Tetovo da izrazi solidarnost sa građanima, najprije sa onima koji su izgubili bližnje, i da na mjestu događaja porazgovara sa nadležnima.

