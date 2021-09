Čanak: Policija provocirala narod na Cetinju, to je bio plan Vlade Crne Gore

On je za televiziju Prva rekao da nije bilo napada na policiju i da nije bilo molotovljevih koktela, kako su ranije prenijeli mediji, već je, prema njegovim riječima, policija napala ljude koji su “tamo mirno stajali”. prneosi “N1“.

“U pitanju je bila provokacija na to da kada su počeli da pucaju gumenim mecima po ljudima, oni su očekivali da će neko odgovoriti, da pogine neki policajac, da se onda to pretvori u nasilje koje će se na kraju završiti hapšenjem (predsjednika Crne Gore) Mila Đukanovića. To je bio plan Vlade Crne Gore, koja je antievropska, anticrnogorska i anticivilizacijska”, izjavio je Čanak.

Na pitanje zbog čega je otišao na Cetinje, on je kazao da tamo odlazi već 30 godina, jer je Cetinje tada bilo “centar antifašizma i centar antiratnih demonstracija”.

“Tu ne biti je bilo apsolutno nevaspitano za svakoga ko o sebi želi da misli dobro i sutra”, rekao je Čanak.

