Aleksandar Vulin: “Srbija nema aspiracija ni prema jednom centimetru bilo čije teritorije”

„Nemojte da imate takve ideje da komadate Srbiju, da bi to sačuvalo mir i bezbjednost na Balkanu. Znači, Balkan je bezbjedan, miran i stabilan samo kada Srbija ne misli o Srbima i kada možete Srbima da radite šta hoćete“, naveo je Vulin za televiziju Pink.

Komentarišući izjavu patrijarha Porfirija da su u Crnoj Gori „snajperima pokušali da spriječe“ ustoličenje mitropolita Joanikija, Vulin je rekao da to ne bi bio prvi put da se spremao atentat na mitropolita Joanikija iz snajpera.

„Ne mogu da potvrdim, ali ni da demantujem. Ali, ono što mogu da podsjetim je da je prije nekog vremena, na sadašnjeg mitropolita Joanikija pucano u hotelu Kraun Plaza i to, potvrdilo se iz snajpera. Očigledno nije nemoguće da se takve stvari dešavaju. Ako se to moglo desiti u to vrijeme u Beogradu, zašto se to ne bi moglo desiti na Cetinju“, rekao je ministar.

