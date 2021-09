Prodaje se najskuplja nekretnina na splitskoj Rivi: Nećete vjerovati koliko košta

Odricanjem prava prvokupa na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, na tržištu nekretnina našao se do sada najskuplji kvadrat na Rivi.

Grad je imao priliku otkupiti tu nekretninu za iznos od čak milion i 350 tisuća eura, a budući da je riječ o prostoru površine 29,04 metara kvadratnih, dolazimo do impresivne cijene kvadrata, koja iznosi čak 46.487 eura (!), što je više od 90.000 eura.

“Mislim da je najveći iznos poslovnog prostora na Rivi prodan za 25.000 eura po kvadratu, nisam čula da je neki prostor na toj lokaciji prodan za veću cijenu. No, ako su vlasnici u pravu prvokupa ponudili Gradu nekretninu za te silne novce, vjerujem da već postoji kupac budući da sada ne smiju prodati taj prostor ispod spomenute cijene”, rekla je Jasminka Biliškov, vlasnica jedne od agencija nekretnina.

Jedno je sigurno, rijetki se mogu pohvaliti “paprenom” cijenom kvadrata svoje nekretnine kao vlasnici malog, ali očito vrlo vrijednog prostora na splitskoj Rivi.

Vlasnik je rekao kako su pregovori u toku, piše Slobodna Dalmacija.

“Možda je to moje maštanje, možda me stanje na tržištu i stvarnost osvijeste. Smatram da bih toliko mogao dobiti za prostor. Mi smo bacili karte na stol, a sad, vrime će pokazati pošto će se to prodat”, rekao je Miroslav Dujmović, vlasnik vrijedne nekretnine.

Facebook komentari