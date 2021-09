Predsjednik Skupštine opštine Trstenik: Čovjek može da bije ženu

Predsjednik Skupštine opštine Trstenik Gerasim Atanasković rekao je danas na sjednici Skupštine opštine, sa skupštinske govornice, u direktnom televizijskom prenosu, da “čovjek može da bije ženu kad stavi so na sto i čovjek može da bije ženu kad ne stavi so na sto”. To je na svom Facebook profilu objavio odbornik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić, koji je izbačen sa sjednice zbog prigovora nakon ove izjave Atanaskovića.