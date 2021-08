Kako je reditelj kojeg je pretukao Bjelogrlić ismijavao logoraše iz Prijedora

Bjelogrlić je u policijskoj pratnji i automobilu doveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Predrag Gaga Antonijević, reditelj filma “Dara iz Jasenovca” našoj javnosti je poznat i po sramnim izjavama koje je dao 22. februara tokom gostovanja u emisiji “Dobro jutro, Srbijo” Milomira Marića na Happy TV.

U jednom trenutku, njih dvojica su počeli pričati o prijedorskim logorima, koje su ismijavali, te rekli da su to bile “ustanove otvorenog tipa”?!

“Tokom rata u Bosni i otkrivanja logora, cjelokupna svjetska propaganda je htjela da dokaže da su se pojavili nacisti novog doba. I to su Srbi”, kazao je Marić u svom poznatom stilu, a Antonijević potvrđivao.

Govoreći o logorašu Fikretu Aliću, Antonijević je potom dodao:

“To je onaj sa tuberkulozom, što je kao mršav, jel’ tako”.

“…Ali to je bilo otvoreno, oni su mogli da izađu iz tog logora kad god hoće. To je bilo neki sabirni logor, da se sklone, da ih neko ne ubije… I oni su njega poslije nahranili, odveli su onog mršavog i pokazivali u cirkusu po Evropi. To je njihova propaganda… Sada u isto vrijeme konurišu “Quo vadis, Aida” i “Dara iz Jasenovca”…”, besramno je, uz ostalo, govorio Marić.

“Režiser Gaga Antonijević i monstrum Milomir Marić, objašnjavali su da su logori u okolini Prijedora bili otvorenog tipa, a ljudi sa 30kg imali su po njima tuberkulozu”.

Napisao je ovo tada Dragan Bursać, ugledni književnik i kolumnista portala Radiosarajevo.ba.

Na ovaj tvit je, odgovorio je, između ostalih, i advokat Senad Pećanin, koji je napisao:

“Joseph Goebbels je početnik za Milomira Marića.”

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini reagirao je, također, na sramne izjave voditelja emisije “Dobro jutro Srbijo” na Happy TV Milomira Marića i gosta – režisera filma Dara iz Jasenovca Predraga Antonijevića.

Kako je saopćeno tom prilikom, Savez, kao krovna organizacija logoraša sa područja države Bosne i Hercegovine želi da ponovi, po ko zna koji put, da nikada više nema potrebe za priznavanjem genocida i nedjela koja su se dešavala na području naše države u periodu agresije 1992-1996. od strane ireleventnih pojedinaca i institucija!

Uz pomoć ugledne advokatske kuće u Srbiji prijedorski logoraši podnijeli su prijavu protiv ove televizijske kuće.

Mujagić je za Radiosarajevo.ba tada potvrdio je kako je prijava upućena na adresu Regulatornog tijela za elektronske medije (REM). Podnosioci prijave su bivši logoraši Satko Mujagić, Fikret Alić i Udruženje logoraša Kozarac, kojeg zastupa Senad Husić u svojstvu predsjednika udruženja.

Nakon razmatranja prijava i izvještaja Službe za nadzor i analizu programa emitera, Savjet Regularnog tijela za elektronske medije (REM) Srbije, donio je u maju ove godine odluku o pokretanju postupka izricanja mjera protiv „TV Happy“, a u vezi s emisijom “Dobro jutro, Srbijo”, emitirane 22. februara ove godine.

Srbijanski REM je, glede slučaja Marić, konstatirao da pružaoci medijskih usluga NE SMIJU negirati odluke Međunarodnog krivičnog suda i treba da obrate posebnu pažnju kada iznose informacije vezane za ratove u bivšoj Jugoslaviji, poštujući dostojanstvo žrtve.

