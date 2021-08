PAŽNJA, NE PRAVITE OVE GREŠKE! MAJA POGINULA OD STRUJNOG UDARA: Koliko je opasna struja kada se rudare kriptovalute

Policajka Maja M. iz Beograda preminula je od posljedice strujnog udara dok je “rudarila” kriptovalutu. Ova vijest šokirala je mnoge, a profesor elektrotehničke škole objasnio je koliko je opasna struja kada se “rudare” kriptovalute i na šta treba posebno obratiti pažnju da ne dođe do tragedije.

Maja M. poginula je u utorak uveče od strujnog udara na terasi porodičnog stana u beogradskoj opštini Zvezdara. Nesretnu ženu, koja je bila policajka, ubila je struja dok je namještala kabl na računarima kojima je “rudarila” kriptovalutu litirijum.

Andrej Čoha profesor elektrotehničke škole “Nikola Tesla” detaljno je objasnio koliko je rukovanje sa tim računarima opasno i na šta treba posebno obratiti pažnju.

– To nisu obični računari, ovdje se koriste posebne mašine sa grafičkim karticama visoke rezolucije. Ali opet, moram da kažem, to može da bude opasno jedino ako se radi o ljudskom nemaru – ističe profesor.

Kako kaže, jedna mašina troši oko kilovat električne energije, ali da nastaje problem ako stavite tri mašine na istu utičnicu, tada vuče mnogo više struje.

– U tom slučaju morate rasteretiti električnu energiju po fazama u kući. Tako i ovdje morate te mašine rasporediti. Sve to mi stavimo na neki produžni kabl i oni to trpe to trenutka kada ne počne da se topi izolacija. Moram napomenuti da je sve to otvoreno kada su u pitanju ove mašine, jer prave ozbiljnu temperaturu koja mora da se hladi – istakao je Čoha.

Na priču da su računari, žene koja je nastradala, bili na terasi, profesor je rekao da to ni u kom slučaju ne smije da se radi. Jer u slučaju da počne da pada kiša, osoba je uzemljena i može da bude problem sa fatalnim posljedicama, ako nagazi na kabl.

– Tehnički je najbolje da ne koristite ni produžne kablove. Opasno je kada opteretite jednu utičnicu. Ako se već odlučite da se bavite ovim poslom ili nekim programiranjem, treba nazvati elektičara da vam napravi više utičnica i raspodijeli elektičnu energiju. Te prostorije moraju biti ozbiljne jer radite sa ozbiljnim mašinama. Ako već koristite produžni kabl neka bude dobrog kvaliteta i one koji nisu provjereni nemojte koristiti – objasnio je profesor Čoha.

Facebook komentari