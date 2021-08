Imunolog Trobonjača: Četvrti talas će trajati kraće

Trobonjača kaže da je pod znakom pitanja hoće li vakcinisanima biti potrebna i treća doza, te da neke zemlje već predviđaju da će biti potrebna.

“Vjerojatno nas čeka dodatni porast novih zaraženih s obzirom na turističku sezonu”, rekao je Trobonjača za RTL.

Prema njegovim riječima, praktično više od milion gostiju bilo je u Hrvatskoj, a dolaze iz zemalja gdje postoji epidemija s delta virusom.

On kaže da se to već vidi, da primorske županije imaju porast zaraženih u odnosu na županije u unutrašnjosti, te da će to biti nastavljeno u septembru kada počne škola i većina se vrati sa godišnjeg odmora.

“Četvrti talas vjerovatno neće biti onog intenziteta kakav je bio treći, neće dostići te brojke i kraće će trajati”, kaže imunolog.

Prema njegovim riječima, stanovništvo ima određeni imunitet koji nije dovoljan da se izbjegne četvrti talas, jer se veliki broj građana nije vakcinisao pa se ulazi u jesen s nedostatnom imuniteta u populaciji.

