Drama na Makarskoj rivijeri: Velika potjera za Hercegovcem koji je došao na 12 sati u Hrvatsku

Krenuo sam jučer na more sa starijim sinom i kćerkom da se malo okupamo. Žena ostala kući da pomogne susjedima jer im se kćer udaje idući tjedan. Kontao i ja da malo pomognem, ali ona me nagovori da idem na more i da povedem dicu.

Mlađi sin imao stomačnih problema nakon što se prejeo kolača koji su ostali od djevojačke večeri. Uglavnom smo nas troje pošli na more. Ubilježio nas pajdo na granici i reko da pripazimo na povratak u roku od 12 sati.

Mi smo se dokopali plaže i dica nisu izlazila iz vode. Ja sam malo u vodi, malo u ladovini uživao i pario oči na Čehinjama. Kad smo pošli žena naredila da donesemo kamen za kiselit kupus. ” Znaš da nam je lanjski odnio kum Vrane u Vrankurt, pa nađi nam novi. Kupus se najbolje ukiseli ako ga pritisnemo kamenom iz mora”, Ko zna ova bagra može zatvoriti granice, pa ostašmo bez kamena rekla nam žena.

I tako negdje pred povratak ja i sin izabrasmo nekoliko tih kamenja ubacismo ih u vreću i onda u gepek. One Čehinje na kojima sam pario oči počele su nešto blebetat, ali se nisam ja obazirao. Jedna uzela mobitel i slika, a ja se još namjestio da me bolje uhvati. I tako krenušmo mi da se vratimo na vrijeme. Gužva prema granici kolona auta, kaže sin: Vidi ćaća kolona ovo je ko kad Zrinjski igra na Širokom.

U retrovizoru sam vidio da ide policija, a i ja požurio da se uklopimo u 12 sati. I odjednom ispred nas stoji auto policije, a onaj iza nam daje znak da stanemo. Ja stao, dica se pripala. Kćer se rasplakala kaže vidila u Kobri da postoji lažna policija koja pljačka ljude. Ovi nisu lažni, a nisu se ni šalili. Meni staviše lisice, a dicu odvedoše u kombi, te stadoše prebirati auto.

Jedan glavati reče: Bolje reci gdje si sakrio da se ne mučimo tražiti. Ama šta sam skrio ljudi? U autu nema ništa osim ručnika i kupaćih. Jedan od njih slavodobitno zavika evo je šefe i iznese vreću s kamenjem. Šef me pogleda i reče ovome da otvori vreću. Ovaj to učini i kada šef ugleda kamenje nesta mu smješka s lica.

Šta je ovo lupežu? “To je za kupusa gospodine”, rekoh mu. Kakvog kupusa dat ćemo ti degenek pa ćeš biti ko vol u kupusu!!!” Naredila žena da donesem kamen da s njime poklopimo kupus da se ukiseli, i mi smo uzeli nekoliko komada da jedan izabere”. Šef je sada već crven ko paprika, smijat će mu se cijeli MUP jer je digao uzbunu zbog toga kamena za kupus.

A što ste bježali od nas? “Nismo bježali curilo nam vrijeme”, Kakvo vrijeme sada? “Pa imamo pravo biti 12 sati na moru, evo sada smo i okasnili zbog vas i zbog đavoljeg kamena za kupus”. Idite da vas oči moje ne vide, javit ću na granicu da vas puste, a sada će me čuti one lude Čehinje koje su prijavile krađu umjetnina iz mora.

Na kraju smo se sretno dočepali kuće, a taj kamen za kupus umalo me nije koštao zatvora. A tim ludim Čehinjama treba zabraniti da gledaju krimi serije, pa šta one misle ako išta misle, a sigurno ne kisele kupus jer da jesu ne bi digle uzbunu, završio je priču naš junak. prenosi “Hercegovačkiportal“.

