Saobaćajni vještak o nesreći u Slavonskom Brodu: Dva vozača na tako dugoj ruti je premalo

– Svaki vozač autobusa može voziti devet sati unutar 24 sata, nakon toga je obavezna pauza. A kad se radi o autobusu on mora nakon 21 sat rada, tri sata mirovati, ali to se ne poštuje – kaže Husinec.

Zatim nastavlja:- Za ovu relaciju je potrebno oko 25 sati uzimajuću u obzir granice, pauze… A uz gužve kad su sezone, a to je sad, takav put može trajati i do 30 sati, pa sad vi računajte – pojasnio je Husinec.

Dodao je da se gleda profit, a ne sigurnost.

– Rješenje je jednostavno. A to je da se u međustanicama osiguraju stanovi gdje bi se izmijenjivali vozači, a oni koji su do tamo vozili bi se odmorili. Ali to košta pa toga jako malo ima – dodao je Husinec. Što se tiče nesreća na državnim cestama, kaže da je najveći problem što se kazne ispisuju, ali se malo naplaćuju. – Policija kazne ispiše, ali kad ste zadnji put čuli da je neko istu platio – pita se, piše “24sata“.

