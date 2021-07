Shrvani sin poginulog vozača: “Kad sam te otpratio do busa, zagrlio sam te, ali premalo…”

Vijest o strašnoj prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na autocesti kod Slavonskog Broda i u kojoj je poginulo deset osoba među kojima i jedan od vozača autobusa koji je sletio s kolnika, snažno je odjeknula i na Kosovu odakle su, prema dosadašnjim informacijama, svi putnici, a i sama prijevoznička tvrtka registrirana je ondje.

Portali na Kosovu prenose detalje nesreće na autocesti A3, ali i reakcije ljudi koji su izgubili svoje najbliže.

Jedan od njih je i Adhirim Symeltaj, sin poginulog vozača Nasera Sylmetaja.

– Ah, tata, bol je jako velika, žalost je jako velika. Onog dana kada sam te otpratio do autobusa, zagrlio sam te, ali premalo. Bog ti dao raj, napisao je na Facebooku.

Prema dostupnim informacijama, Naser u trenutku nesreće nije bio za upravljačem, nego njegov kolega kojeg je hrvatska policija uhitila nakon provedenog očevida tokom kojega je priznao da je na trenutak tokom vožnje zaspao.

– Vozač je uhićen pod sumnjom da je upravljao motornim vozilom na način da se nepropisno kretao, nije koristio prometnu traku već je došlo do slijetanja. O tome koji su uzroci slijetanja, za sada ne možemo govoriti. Vozač je kazao da je na trenutak zaspao, no to ćemo sve naknadno utvrđivati, kazao je zamjenik općinskog državnog odvjetnika Slavko Pranjić.

Podsjetimo, u nedjelju oko 6:20 ujutro na autocesti kod Slavonskog Broda došlo je do prometne nesreće u kojoj je autobus kosovskih registarskih oznaka izletio s ceste pri čemu je poginulo deset osoba, a više od 40 ih je ozlijeđeno, od čega neki teže.

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, a na mjesto nesreće uputili su se ministar zdravstva Vili Beroš, ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut, šefica Hitne službe Maja Grba Bujević i veleposlanik Kosova u RH Gezim Kasapolli.

U Hrvatsku uskoro stiže i kosovski premijer Albin Kurti kojega će u Slavonskom Brodu dočekati premijer Andrej Plenković te će zajedno obići stradale putnike u tamošnjoj bolnici, prenosi “jutarnji“.

Facebook komentari