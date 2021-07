Nova prevara turista Hrvatskoj: Evo kako su uspjeli oštetiti najmanje 15 obitelji

Kuću za odmor u Istri nepoznati su počinitelji iskoristili za drsku cyber-prevaru. Posljednja je žrtva turistica iz Njemačke kojoj je bilo sumnjivo što se kuća izdaje kao Villa Imamović dok na slikama stoji natpis Casa Delphia. Prevaranti su joj rekli da su kuću kupili, ali nisu još zamijenili tablu.

Međutim gospođa je vidjela da je cijena previše niska i bilo joj je sumnjivo i krenula je u istraživanje i tako je saznala da se kuća lažno izdaje, da gospodin nije vlasnik, rekla je za RTL suvlasnica kuće za iznajmljivanje Ljerka Lisica.

Nijemac Edmond Rama je roditeljima htio pokloniti ljetovanje pa im je uz dvotjedni smještaj kupio i avio karte za Hrvatsku. No kada je opet nazvao broj s oglasa, odgovora nije bilo.

Htio sam vidjeti slike kuće da ih pokažem roditeljima. Pokušao sam ih kontaktirati preko e-bay-a i telefonom ali nije bilo odgovora, poručio je telefonom žrtva prevare Edmond Rama.

Oštećen je za oko 850 eura, no najgore je prošla samohrana majka s troje djece.

Na kraju je rekla da je sama u čudu, da ne zna kako će svojoj djeci objasniti da nema više novaca, a da neće imati ni godišnji odmor, kazala je suvlasnica kuće za iznajmljivanje Ljerka Lisica.

Iako sami nisu oštećeni vlasnici, kažu, suosjećaju s prevarenim gostima.

I to je jedna katastrofa za te ljude, a mi smo upleteni u to i osjećamo se dužni prema tim ljudima iako ništa nama, mi nismo uključeni u to niti imamo ništa s time, ali nas boli jer je naša kuća upletena u to, pojasnio je suvlasnik kuće za iznajmljivanje Boris Lisica.

Iz do sad dostupnih informacija poznato je ime kojim se prevarant koristio: Samir Fabian Imamović, ali i stvarni njemački IBAN na koji su žrtve uplaćivale novac. Policija savjetuje građane da pri iznajmljivanju koriste provjerene internetske stranice i recenzije ranijih korisnika.

Također mogu provjeriti iznajmljivače putem turističke zajednice, a ukoliko sumnjaju da se radi možda o nekom obliku prevare mogu se obratiti policiji, izjavila je glasnogovornica PU istarske Suzana Sokač.

U kojoj je fazi kriminalističko istraživanje policija za sad ne otkriva, piše RTL.hr.

Facebook komentari