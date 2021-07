Dubrovnik: Sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici

Ovaj put, povodom 26. godišnjice genocida u Srebrenici, u mimohodu je sudjelovalo veliki broj građana Dubrovnika, a među sudionicama bio je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, predstavnica Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević te pročelnik Dživo Brčić.

Mimohod u čast 26. godišnjice genocida krenuo je od Velike Onofrijeve fontane, a sudionici su noseći ljiljane u ruci prošli cijelim Stradunom te došli do gradskog Porta gdje se prisutnima obratio predsjednik Izvršnog odbora Islamske zajednice u Dubrovniku Fehim Feša Vukotić.

“Ovaj mimohod treba se održavati, jer moramo shvatiti kako nije mrtav onaj koga su ubili nego je mrtav onaj koga se zaboravi. Mi ne smijemo zaboravljati žrtve u Srebrenici niti bilo gdje drugo da su se dogodile. Naš je zadatak da ovu tradiciju prenesemo na našu mladost i da oni nastave i obilježavaju ovaj datum,da se nikad ne zaboravi. Ne smijemo prestati spominjati i evocirati uspomene na te gnjusne činove”, istaknuo je Fehim Vukotić.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković osvrnuo se na broj 8372 koji broj stradalih žrtava u Srebrenici.

“To izgleda ovako suhoparna brojka dok se ne zagledaš u nju i ne posvetiš joj svoju duboku pozornost. Tada shvatiš da zapravo iza te brojke stoji osam tisuća tristo sedamdeset i dva života, smijeha, plača, sudbine, sreće, djetinjstva, budućih naraštaja, sinova, majki, unuka… To sve predstava brojka 8372. Istovremeno ona predstavlja jedan duboki poraz svjetskih politika koje su dopustile da se nakon Drugog svjetskog rata dogodi i ponovi povijest, a to je genocid. Ne smijemo se nikad ustručavati isticati istinu ne zato da bi mrzili nego da bi pamtili”, kazao je Franković citirajući generala Nojka Marinovića koji je kazao ‘pamćenje je alat, a mržnja golemi teret’. prnosi “Radiosarajevo“.

“Zbog svega toga pamtimo ovih 8372 osobe koje su položile svoje nevine živote da bi mi danas živjeli u zdravom i normalnom okruženju. Njihovi životi nikad do kraja neće biti dovoljno uzdignuti, do trenutka dok onaj, koji je oduzeo te živote ,ne shvati što je napravio. Ne tražimo iskreno pokajanje, ali tražimo svijest onih koji vode države koji su napravili ovakvu agresiju”, istaknuo je Franković.

Naglasio je kako su političke vođe nakon Drugog svjetskog rata bili državnici.

“Oni znaju kad izgovore riječ koliko ona mijenja i državu i svijet. U tom mjestu, regiju, državi, duboko se ukorjenjuje ta svijest da se tako nešto nikad ne ponovi. Još uvijek smo svjedoci da političari, a ne državnici iz Srbije, mislim na predsjednika Vučića i cijelu plejadu drugih, i danas ne priznaju činjenicu da je 8372 života genocid. To je činjenica i istina, ali ne možete očekivati od onih koji ne znaju i ne žele biti državnici da to priznaju. Naš sreća bi bila veća kada bi to priznali, jer bi tada znali da ne žele da se to više ikada dogodi, a ovako nas sve drže u neizvijesnosti da ne znamo hoće li i kada će se nešto slično ponovno dogoditi. Vjerujmo u razum i promišljanje te buduće političare koji će se iskreno pokloniti prije svega Bošnjačkom narodu i zaželjeti oprost za sva zlodjela. Dok se to ne dogodi, na nama je da svatko na svoj način moli da ih prosvijetli bog”, zaključio je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

