Istražuju se smrti vakcinisanih ljudi u Hrvatskoj: 8 osoba preminulo nakon dvije doze vakcine?

U Hrvatskoj je u petak zabilježeno 80 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nije bilo preminulih, a oporavilo se 99 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer za civilnu zaštitu na konferenciji za novinare u Zagrebu. Do sada se cijepilo 1.534.856 osoba među kojima je, kako su rekli, za njih 1.234.285 cijepljenje završeno.

PROVJERAVAJU PODATKE

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je reagirao na informaciju o smrti osam pacijenata cijepljenih sa obje doze cjepiva protiv Covid-19, koju je u četvrtak medijima potvrdila liječnica zagrebačke Kliničke bolnice Dubrava Nikolina Bušić. Ona je rekla da su imali osam smrtnih slučajeva pacijenata hospitaliziranih u ovoj bolnici, a koji su primili dvije doze cjepiva, pa je u javnosti otvoreno pitanje kako je moguće da u izvještajima HZJZ-a nema podataka o osobama koje su cijepljene, a umrle su od Covid-19.

“HZJZ do jučer (četvrtak) nije zaprimio nikakvu obavijest o tome, niti telefonsku, niti usmenu, niti pisanu, što smatramo da je vrlo neodgovorno i nedopustivo, jer je takve podatke potrebno provjeriti kroz nekoliko baza podataka, što se upravo i radi”, rekao je Capak.

Istakao je da će detaljno objaviti koliko je osoba koje su oboljele, hospitalizirane i umrle nakon cijepljenja, a za to im je potrebno nekoliko dana. Potvrdio je mogućnost da ima još takvih slučajeva i u drugim bolnicama, ali nisu prijavljeni.

“Mi smo izračunali da, prema razini zaštite koju proizvođači cjepiva deklariraju, koja je prosječno od smrti 98 posto za sva cjepiva, na ovih milijun i pol osoba koje smo cijepili, bilo bi za očekivati 16 smrti od Covida nakon toga. Dakako da je moguće da će se negdje još pronaći (smrtnih slučajeva), ali ono što preliminarno u ovom trenutku mogu reći je da od tih osam osoba čije smo podatke dobili u čevrtak navečer, tri osobe nisu prijavljene kao smrt od Covida, nego od drugih uzroka”, rekao je Capak.

Prema njegovim riječima, mortalitet osoba od Covida se prati na dnevnoj bazi pomoću anketa koje ispunjavaju bolnice i šalju Ministarstvu zdravstva. Na novinarsko pitanje je li opcija obavezno cijepljenje, Capak odgovara da to zahtijeva puno širu raspravu:

“Nitko u svijetu još nije uveo obvezu cijepljenja protiv Covida, ali ja bih rekao da ni ta mogućnost nije isključena”.

Ravnatelj HZJZ-a zaključno je poručio:

“Za sada ne razmišljamo o obvezi cijepljenja.”

Ravnateljica zagrebačke Klinike za infektologiju Alemka Markotić rekla je da najnovije izvješće Europskog centra za kontrolu bolesti govori o tome “da relativno brzo delta varijanta preuzima primat u Europi”.

“Ovisno o državama, taj postotak se kreće od 25 do preko 70 posto. Očekuje se da će potpuno zavladati Europom do kraja osmog mjeseca, a možda i prije”, kazala je Markotić.

Upitana o eventualnom docjepljivanju trećom dozom, rekla je da će se preporuke znati za dva do tri mjeseca.

COVID POTVRDE

Na ovoj presici Nacionalnog stožera svi prisutni imali su EU digitalne Covid potvrde pa su na početku, na prijedlog ministra unutarnjih poslova i načelnika Nacionalnog stožera Davora Božinovića, svi zajedno skinuli maske. Samo uz EU digitalne Covid potvrde, prema odluci Stožera, u Primorsko-goranskoj županiji (Rijeka, Kvarner) dozvoljena su okupljanja više od 20 ljudi, uključujući i profesionalne umjetničke programe i izvedbe, a ova mjera na snazi je od 12. do 31. ovog mjeseca.

Iz Direkcije 72. dubrovačkih ljetnih igara potvrdili su pak da će svi programi, osim svečanog otvorenja u subotu, biti dostupni posjetiteljima bez Covid potvrda uz epidemiološke mjere (maska i distanca). Isto važi i za posjetitelje predstojećeg Pulskog festivala. Ono što u Puli nije dozvoljeno je ulazak kućnog ljubimca,prenosi Oslobodjenje

