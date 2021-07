Rezolucije skupština Crne Gore i Kosova o genocidu u Srebrenici vrlo su važne, to je put kojim svi treba da idemo

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio je u petak u Sarajevu kako je vrlo važna činjenica da su skupštine Crne Gore i Kosova usvojile rezolucije o genocidu u Srebrenici, te kako je to put kojim treba ići cijeli region, javlja Anadolu Agency (AA).

Džaferović je prisustvovao ispraćaju kolone s tabutima 19 žrtava genocida u Srebrenici, koja je danas prošla ispred zgrade Predsjedništva BiH, a potom nastavila put prema Potočarima, gdje će u nedjelju, 11. jula, biti klanjana dženaza-namaz i obavljen njihov ukop u kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.

“Dok je svijeta i vijeka, do Sudnjega dana, sjećat ćemo se i odavat ćemo poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. To radi cijeli civilizirani svijet i svaki put ćemo prozivati one koji to još uvijek nisu učinili, da konačno krenu putem kojim ide cijeli civilizirani svijet”, poručio je Džaferović.

Kazao je kako je ovo velika tuga i velika bol, te da se porodicama žrtava genocida mora odati poštovanje.

“Žao mi je što u BiH danas još uvijek nismo na tom nivou. Mislim na političke, vjerske, kulturne i intelektualne elite srpskog naroda iz Republike Srpske, a i na iste te elite srpskoga naroda iz Republike Srbije”, kazao je Džaferović.

Ipak, kako je naglasio, vrlo je važno da je region Zapadnog Balkana krenuo ovim putem. Džaferović je podvukao kako su “vrlo važne rezolucije koje su usvojile skupštine Crne Gore i Kosova”.

“Mislim da je to put kojim svi skupa treba da idemo, da se jednostavno svi suočimo sa prošlošću i da onda krenemo naprijed izgrađivati naše odnose. To je put kojim treba da ide i BiH i cijeli region”, rekao je Džaferović.

Dalje podsjećajući da je Haški tribunal okončao svoj posao, Džaferović je pozvao pravosudne institucije BiH da procesuiraju sve one koji su činili zločine, posebno kada je u pitanju genocid u Srebrenici.

“Ne smije ostati niko nekažnjen ko je na bilo koji način učestvovao u izvršenju jedinog genocida u Evropi i najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata”, podvukao je Džaferović.

Uputio je poziv i svima koji znaju bilo šta o grobnicama da otkriju njihove lokacije, podsjećajući da se još uvijek traga za više od 1.000 žrtava genocida u Srebrenici.

“Svi koji znaju bilo šta o grobnicama, pozivamo ih da nam pokažu ta mjesta, da te ljude dostojanstveno sahranimo”, zaključio je Džaferović.

Facebook komentari