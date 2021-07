Kosor: Oni koji negiraju genocid u Srebrenici i slave zločince ne mogu u EU

“Ja sam kroz svoj politički život zaista dokazala da sam prijateljica Srebrenice i da sam uvijek zagovarala kulturu sjećanja i uvijek bila izričito, jasno i glasno, protiv negiranja genocida u Srebrenici. Srebrenica nas sve obavezuje. Srebrenica nas je naučila, odnosno ono što se dogodilo, što je to mržnja, što je to istinska, opaka, odvratna mržnja, do kud mržnja može dovesti. Srebrenica nas je naučila što su to predrasude, kako predrasude rađaju zlo i kako to zlo rađa neizmjernu i neopisivu bol”, navela je Kosor.

Poručila je da trebamo učiniti sve da se ne zaboravi ono što se dogodilo u Srebrenici, ali da uvijek mroamo imati snage, ljubavi i nade, te se okretati onome što se zove budućnost.

“Zaborav je opasna biljka. Ona brzo premreži, zaraste i prekriva istinu, a istina o Srebrenici je da se tamo dogodio genocid i pokušaj istrebljivanja jednog naroda jeste genocid. Konačna presuda Mladiću u Hagu je jasno zatvorila i to pravosudno pitanje. Oni koji negiraju danas genocid u Srebrenici i negiraju presude Međunarodnog kaznenog suda, oni koji slave zločinca, ne mogu u Evropsku uniju. Tamo im mjesto nije”, poručila je Kosor.

Na kraju je poručila da je kao minsitrica naučila jednu važnu stvar – da je svaka suza svake majke jednako gorka i jednako nas obavezuje na akciju. prneosi “N1“.

