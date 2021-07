Koliko je bh. građana vakcinisano u Srbiji?

Zbog izuzetno loše i vrlo spore reakcije državne vlasti Bosne i Hercegovine, masovna imunizacija stanovnika protiv korona virusa još nije počela, premda su druge zemlje, uključujući i neke susjedne, u poodmakloj fazi vakcinacije stanovništva.

Svjesni nezavidne situacije u koju su dovedeni, deseci hiljada bh. građana iskoristili su priliku, koja im se prvi put pružila krajem marta ove godine, te se masovno zaputili u susjednu Srbiju kako bi se zaštitili od virusa.

Među njima je i 29-godišnji Ensar Mahović iz Sarajeva koji kaže da, nakon što je krajem prošle godine prebolovao COVID-19, nije imao nikakvu dilemu da li će se prvom prilikom vakcinisati protiv korona virusa. Uzevši u obzir činjenicu da masovna imunizacija u BiH još uvijek nije počela i shvativši da u svojoj zemlji u skorije vrijeme neće dobiti tu priliku, krajem marta se zaputio put Beograda.

“S obzirom na to da sam imao jače simptome nakon što sam se zarazio korona virusom, iskoristio sam priliku koja se ukazala kako bih se dodatno zaštitio od eventualnog ponovnog zaražavanja i nekih isto tako jakih simptoma. Također, nisam siguran kada bih uopće, s obzirom na situaciju s vakcinama, ali i s obzirom na to da sam prebolovao COVID-19, dobio priliku da se vakcinišem u BiH”, kaže Mahović.

Deseci hiljada vakcinisanih izvan bh. granica

Priliku da se vakciniše u Srbiji iskoristio je i Irfan Godinjak iz Sarajeva.

“Sve napredne civilizacije su tada već bile duboko u procesu vakcinacije, tako da nisam imao nikakvu dvojbu. Otišao sam vakcinisati se zbog, naravno, brige za vlastito zdravlje, zatim zbog zdravlja svoje okoline, kao i zbog želje za povratkom nekom normalnom životu. Bili su to jasni, normalni, ljudski razlozi”, kaže Godinjak.

Nakon što je primio prvu dozu AstraZenece u Beogradu, a u želji da pruži neophodne informacije svojim sugrađnima koji se također žele vakcnisati, osnovao je Facebook grupu Građani BiH vakcinisani u Srbiji, koja trenutno broji više od šest hiljada članova.

“U tim trenucima, kada smo imali prvi val masovne vakcinacije bh. građana u Srbiji, ljudi jednostavno nisu imali nikakve informacije o tome kako teče taj proces, šta se događa, gdje se tačno ide, kome se javlja i slično. Osim toga, imali smo potvrde o primljenoj prvoj dozi vakcine u Srbiji koje ni na koji način nisu bile prepoznate u BiH, niti je tada BiH imala bilo kakav sistem za registraciju vakcinisanih ljudi. Zbog toga sam želio skrenuti pažnju nadležnih na nekoliko hiljada ljudi vakcinisanih u Srbiji”, pojašnjava Godinjak.

Niko ne vodi evidenciju

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, u BiH je do sada stiglo nešto više od 648.000 doza vakcina protiv zaraznog oboljenja COVID-19, što nije dovoljno ni za vakcinaciju prioritetnih grupa stanovništva. Riječ je o vakcinama koje su osigurane putem mehanizama COVAX i EU4Health te putem donacija drugih država. Jedine vakcine koje su do sada u BiH stigle direktnom nabavkom su ruski Sputnjik V i kineski Sinopharm koje je nabavio bh. entitet Republika Srpska.

Dosad je prvu dozu vakcine primilo skoro 294.000 osoba, dok je potpuno vakcinisano oko 137.000 građana, podaci su Ministarstva civilnih poslova BiH.

No, s obzirom na činjenicu da su mnogi bh. građani iskoristili priliku da se vakcinišu u Srbiji, a da o njima niko ne vodi evidenciju, zdravstvene institucije BiH, koje su u nadležnosti entiteta, kantona i Brčko distrikta, ne raspolažu tačnim brojem vakcnisanih bh. građana.

U periodu od 26. do 28. marta, Granična policija BiH evidentirala je nešto manje od 30.000 prelazaka granice između Bosne i Hercegovine i Srbije. U međuvremenu je ponovo omogućena vakcinacija bh. građana u Srbiji, zbog čega je broj vakcinisanih bh. građana znatno porastao.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH su na upit Al Jazeere kratko odgovorili da su poslali dopis MVP i MCP BiH s upitom o broju stanovnika FBiH vakcinisanih u Hrvatskoj i Srbiji.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH koje je, iz razloga što BiH nema državno ministarstvo zdravlja, nadležno za pitanja iz oblasti zdravstva, rekli su Al Jazeeri da nadležne zdravstvene vlasti Srbije još uvijek nisu odgovorile na njihov upit o državljanima BiH vakcinisanim u Srbiji.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pozvao je građane iz ovog bh. entiteta koji su se vakcinisali u Srbiji da se prijave svom porodičnom ljekaru kako bi bili evidentirani u bazi podataka.

“U isto vrijeme, Institut i dalje u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije ‘Dr. M. Jovanović Batut’ traži najbolje rješenje za ustupanje tih podataka”, rekla je Al Jazeeri Milka Mrđa, glasnogovornica Instituta za javno zdravlje RS-a.

Potvrda o vakcinaciji na nivou kantona

Dijelom podataka raspolaže Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, i to zahvaljujući aplikaciji putem koje osiguranici iz Kantona Sarajevo mogu evidentirati vakcinaciju i zatražiti zeleni certifikat koju ova ustanova izdaje.

“Do sada se putem aplikacije za osiguranike vakcinisane izvan KS prijavilo preko 6.500 naših sugrađana”, odgovorili su Al Jazeeri iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Vakcinaciju je, odmah nakon što je primio drugu dozu AstraZenece u Beogradu, prijavio i Irfan Godinjak, nakon čega mu je izdata i potvrda o vakcinaciji. Uradio je to smatrajući to svojom građanskom dužnosti, no u isto vrijeme naglašava kako su svi bh. građani vakcinisani u Srbiji su, nakon primljene druge doze, dobili i zeleni certifikat koji će im uveliko olakšati putovanja, dok se u isto vrijeme, u BiH tim pitanjem niko ne bavi ozbiljno.

“Trenutno samo Kanton Sarajevo izdaje neku vrstu certifikata o vakcinaciji, međutim njihov sistem polovično radi. Ostali kantoni, da ne govorim o entitetima ili državnom nivou nisu apsolutno ništa poduzeli po tom pitanju”, kaže Godinjak i dodaje: “Vrlo je jednostavno na nivou države napraviti funkcionalan, zdrav i normalan sistem putem kojeg bi se ljudi mogli registrovati i nakon što prilože potvrde o vakcinaciji dobiti COVID pasoš.”

Iz protesta odbijaju prijaviti vakcinaciju u Srbiji

S obzirom na to da se COVID pasoši, odnosno zeleni certifikati, izdaju na nivou države, pitali smo nadležne u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS gdje građani ovog kantona mogu putovati sa certifikatom koji oni izdaju.

“Certifikat koji je dostupan našim građanima je izrađen u skladu sa okvirnim smjernicama EU i isti se može provjeriti online u stvarnom vremenu, a da li će isti biti prihvaćen na graničnim prelazima kao validan dokument, zavisit će isključivo od odluke države u koju se putuje. Pojedine države imaju svoju metodologiju prihvatanja certifikata za vakcine koje nisu odobrene od strane regulatorne agencije EU. Obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica EU i nije potpisnik Sporazuma o EU COVID pasošu, svi građani se upućuju da prije putovanja provjere uslove za ulazak u zemlju u koju žele da putuju i validnu dokumentaciju u pogledu prihvatljivosti certifikata, izdavaoca certifikata i vrste vakcine kojom je osoba vakcinisana”, navode iz ZZO KS.

U isto vrijeme, nesumnjivo je da je broj vakcinisanih građana Sarajeva znatno veći od prijavljenog, jer značajan dio njih nije prijavio nadležnima da je vakcinisan u Srbiji. Protestujući zbog cjelokupne situacije, Ensar Mahović jedan je od mnogih koji to odbijaju uraditi.

“U ovom trenutku to ne želim uraditi jer mi, uprkos velikim izdavanjima za zdravstveni sistem, nisu ništa omogućili. Ako zeleni certifikat bude morao biti iz zemlje čiji si državljanin, tada bih bio primoran prijaviti se, a ovako, dok mogu putovati s ovim srbijanskim certifikatom, ne mislim da ću se ovdje registrovati”, iskren je.

“To mi pruža i mogućnost da testiram naše vlasti i vidim kada bih mogao dobiti poziv na vakcinaciju, baš me zanima za koliko godina bih došao na red da primim vakcinu u Sarajevu”, zaključuje Mahović, prenosi AJB.

Facebook komentari