Slovenija danas preuzima rotirajuće predsjedništvo Vijećem EU: Šansa za Zapadni Balkan?

Slovenija od danas preuzima rotirajuće predsjedništvo Vijećem Evropske unije, a tim povodom će u Ljubljanu doputovati povjerenici Evropske komisije s predsjednicom Ursulom von der Leyen na čelu, gdje će slovenskoj Vladi biti uručena pozitivna ocjena slovenskog nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Slovenija će predsjedavati pod sloganom: “Zajedno. Otporna. Europa”, a time želi uputiti tri odvojene, povezane poruke da je ključ za jačanje otpornosti EU međusobna povezanost, saradnja i solidarnost. Ovo je drugo predsjedavanje te zemlje, koja je članicom EU postala još prije 17 godina. Slovenija će učestvovati i pri vođenju Konferencije o budućnosti Evrope, čiji će veći dio biti za vrijeme slovenskog predsjedavanja, zatim jačanju evropskih vrijednosti kao temelja međusobne saradnje i razumijevanja, kao i osnaživanju aktivne i vidljive uloge EU u međunarodnoj zajednici. Posebna pažnja će biti posvećena našem neposrednom susjedstvu i razvoju transatlantskih odnosa, kažu nam u Ambasadi Slovenije u BiH.

Navode da u skladu s planovima predsjedavanja Slovenije, evropska budućnost Zapadnog Balkana i nastavljanje procesa širenja moraju postati strateški interes Unije.

PROPUŠTENE PRILIKE

Ministar vanjskih poslova Republike Slovenije dr. Anže Logar izjavio je da evropska budućnost zemalja Zapadnog Balkana i nastavak procesa proširenja moraju postati strateški interes Unije.

– Naš plan usredotočen je na socijalno-ekonomski oporavak i uključivanje Zapadnog Balkana u različita područja evropske politike, od infrastrukture, transporta i energetske povezanosti do istraživanja i inovacija, dekarbonizacije, digitalizacije i kibernetske otpornosti. To je od ključnog značaja za kredibilnu i sigurnu EU, što također želimo naglasiti i na samitu EU – Zapadni Balkan, kojem ćemo najesen biti domaćini u Sloveniji, rekao je Logar.Osman Topčagić, nekadašnji šef Misije BiH pri EU u Bruxellesu, navodi da se, uprkos svim problemima s kojima se EU suočava, povećavaju interes za Zapadni Balkan i želja da se ubrza proces pridruživanja.

– Činjenica je da Slovenija kao država koja preuzima predsjedavanje želi da tome da posebnu pažnju i organizuje sastanke na visokom nivou. To bi nas trebalo podstaći, jer je to za nas jedna dobra prilika, mada je BiH, nažalost, dosad propuštala brojne prilike koje su se ukazivale na ovom putu i zaostaje za svim drugim državama u procesu pridruživanja. Vrijeme je da se vrlo ozbiljno shvate sve posljedice takvog zaostajanja, kaže nam Topčagić i dodaje:

– Ako pogledate koliko sredstava iz evropskih fondova povlači susjedna Hrvatska kao članica EU i poredi to s fondovima koje EU namjenjuje državama koje su u procesu pridruživanja, onda vidite da je to ogromna razlika uz činjenicu da je Hrvatska već razvijenija od nas, kaže Topčagić.

Slovensko predsjedavanje Vijećem EU će visoko postaviti BiH na dnevni red, kažu u slovenačkoj ambasadi u BiH

Tanja Topić, banjalučka politička analitičarka, očekuje da će Slovenija generalno biti posvećena tome da se podrži uključivanje, odnosno proširenje EU na zemlje Zapadnog Balkana.

– Slovenija će u tom kontekstu biti prijatelj koji će lobirati za BiH, što naravno ne znači da će to konkretno značiti neku vrstu pomaka ili da ćemo preskočiti neke stepenice. Ionako taj period traje vrlo kratko, tako da ne treba očekivati čuda, ali generalno mislim da je opredijeljenost Slovenije za ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u EU i da će biti lobiranja u tom pravcu. To je poruka koju Slovenija već duže šalje da je situacija s non-paperom u BiH bila jedna vrsta incidentne situacije i da neće poremetiti tu opredijeljenost i podršku svim zemljama Zapadnog Balkana za ulazak u EU. Lično se ne bih pribojavala nekih novih non-papera, jer mislim da je na neki način održana neka vrsta lekcije, zaključuje Topić.

JANŠINI GAFOVI

Slovensko predsjedanje će, kako prenose mediji u toj zemlji, biti pod posebnim povećalom evropske javnosti jer se vlada Janeza Janše svrstala uz mađarsku vladu Viktora Orbana, koji je već godinama enfant terrible EU.

Posebnu pažnju Janša je izazvao još prošle godine kada je unaprijed, prije nego što su bili poznati rezultati predsjedničkih izbora u Americi, čestitao na pobjedi bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, te zbog uskraćivanja finansiranja slovenskoj novinskoj agenciji. Kritičari napadaju Janšu za sve autoritarniju vladavinu i za odnos prema medijima.

Adi Ćerimagić, ekspert za EU iz nevladine organizacije Inicijativa za evropsku stabilnost (ESI) iz Berlina, kaže nam da predsjedavanje Slovenije dolazi u nezgodnom trenutku za politiku proširenja EU.

– To je zato što već nekoliko godina vidimo da sam proces ne proizvodi reforme u onim zemljama koje su najnaprednije, a to su Crna Gora i Srbija. Jednostavno vidimo zastoj, a razlog je činjenica da samo članstvo u EU je nešto što zemlje članice EU u ovom trenutku, nekom skorijem roku, ne žele da ponude zemljama Balkana. S druge strane, vidimo i da zemlje koje naprave značajan napredak, koje urade jako puno stvari na agendi, kao što su Sjeverna Makedonija, pa i Albanija, ne budu nagrađene od EU, ističe Ćerimagić,piše Oslobodjenje

KANDIDATSKI STATUS

Kaže da bi slovenačko predsjedavanje EU u normalnim okolnostima trebalo pokušati ponuditi odgovor na to veliko pitanje, a to je šta je to što EU može ponuditi zemljama koje bi radile reforme. Nažalost, odgovora na to pitanje nema.

– Za BiH narednih šest mjeseci ostaje pitanje da li će uraditi ove reforme koje je EK postavila pred nju kako bi dobila preporuku za kandidatski status Evropske komisije, a da li će se to desiti u narednom periodu i da li će Slovenija imati ulogu pozitivnog moderatora da ubijedi zemlje članice da na jednu preporuku EK-a odgovore pozitivno, to je teško u ovom trenutku kazati, poručuje Ćerimagić.

Povodom obilježavanja 30. godišnjice nezavisnosti Republike Slovenije i početka njenog predsjedavanja Vijećem EU, na sarajevskoj Vijećnici će večeras u 21 sat biti upriličena simbolična videoprojekcija.

