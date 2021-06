Novi zemljotresi u Hrvatskoj: Stigle prve informacije

Blaži zemljotres, magnitude 2,8 po Richteru u 13.55 zabilježen je u Hrvatskoj, preciznije u Banovini, u Karlovačkoj županiji, zatim u Petrinji, Karlovcu, Zagrebu, piše “Radio Sarajevo“.

Ove informacije objavljene su na EMSC-u. A čini se da se serija manjih potresa nastavlja.

Epicentar potresa bio je 17 kilometara jugozapadno od Siska.

“Tutnjava i udar”, “Jako je udarilo i tutnjilo”, “Zalupalo sve po stanu, dosta”, “Glina, osjetilo se”, samo su neki od komentara koji već kruže na Twitteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.8 in Croatia 43 min ago pic.twitter.com/FfGSpqGrki

— EMSC (@LastQuake) June 29, 2021