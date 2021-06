Bračni par pronađen mrtav kod groblja: “Rekao zetu da ode kod pogrebnika”

Kako Glas Slavonije nezvanično saznaje od mještana, riječ je o muškarcu i ženi, sredovječnim supružnicima.

Muškarac Antun G. je rodom iz Viškovaca, gdje mu je roditeljska kuća, u koju je dolazio s vremena na vrijeme, a na mjesnom groblju su mu sahranjeni i roditelji. Par je živio u Zagrebu.

Njihova tijela pronađena su u vozilu zagrebačkih registracijskih oznaka.

Pretpostavlja se da je muškarac ubio ženu pa sebe.

Iz policije za Index nisu mogli potvrditi da se radi o ubistvu i samoubistvu. Detaljne informacije će biti objavljene nakon dovršenog uviđaja, kažu.

“Brat je između 10 i 11 sati zvao svu rodbinu i govorio je da će se ubiti. Bio sam u polju, kada sam se vratio, vidio sam propušten poziv od njega, pretpostavio sam da će me ponovo nazvati”, ispričao je za 24sata.hr brat preminulog muškarca.

“Ne znam što mu je bilo, odlazio sam k njima u Zagreb, imali su lijep stan i, koliko sam vidio, lijepo su živjeli”, dodaje.

“Zvao je tako i mog zeta. On je otišao i s njima se našao kod groblja. Htio je ući u auto, ali mu je moj brat rekao da ne ulazi jer strina spava. Bila je na suvozačevom mjestu, pokrivena. Zet je vidio da ima pištolj i rekao mu je da mu ga da, ali moj brat to nije napravio, već mu je rekao da ode kod pogrebnika s kojim je on sve riješio oko pokopa. Poslušao ga je, a kada se vratio k njima, našao ga je mrtvog”, ispričao je brat.

“Žao mi je zbog tragedije i žrtava te što se ona dogodila baš u našoj opštini, kaže viškovački načelnik Petar Zorić za Glas Slavonije, koji je s Antunom G. išao u školu.

“No, nisam ga vidio godinama, zadnji put prije 7 godina u Osijeku. Uvijek je izgledao, oblačio se kao gospodin – odijelo, kravata”, rekao je.

“Prošao sam autom oko 12 sati pored groblja i vidio policiju, Hitnu…, sivi auto ispred groblja. Nisam znao što se dogodilo. Kada sam čuo za tragediju i da je njezin akter Antun G. morao sam dobro razmisliti ko je to, nisam ga vidio godinama”, kaže jedan Viškovčanin.

Dodaje, svi se u mjestu čude njegovom činu i zašto je za to odabrao groblje u Viškovcima.

“Čujem od mještanina što živi u blizini groblja da je jutros, prije tragedije, nazvao punca i rekao mu da će se ubiti te da je punac potom rekao sinu da ode vidjeti što se događa. Možda žena nije ni znala za to, pa je pošla s njim…”, kaže drugi sagovornik i dodaje kako je to Antunu G. bila treća supruga, da je djecu imao u braku od prije,pišu Nezavisne

