Vučić poslije sastanka s Kurtijem: Tražili su da priznam Kosovo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Briselu gdje se danas održala nova runda dijaloga Beograda i Priština na visokom političkom nivou. Vučić je nakon sastanka s prištinskim predstavnikom Albinom Kurtijem rekao da se ništa nisu dogovorili, kao i da je ovo danas bio pokušaj Prištine da Beograd napusti dijalog, ali da se to neće dogoditi.

U Briselu se danas održava nova runda dijaloga Beograda i Priština na visokom političkom nivou i to između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija kao i šefa diplomatije Evropske unije Žozepa Borelja i specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka.

– Ne znam ni šta bih vam rekao, dužina razgovora govori o tome kakvi su rezultati. Dogovoreno je da se do kraja jula nastavi dijalog na najvišem nivou, nadam se d aje to važna stvar koja bi mogla da garantuje mir i stabilnost. Albanska delegacija ne želi da ispuni ugovore koje su Albanci potpisali. Tražili su odmah i hitno da čuju kada ćemo da priznamo Kosovo i pod tri nazivaju incidentima i provakcijama činjenicu da Srbi žele da prisustvuju liturgijama u svojim crkavama jer je to zemljište dato u vrijeme vladavine Slobodana Miloševića. Albanci ne žele da razgovaraju o Zajednici srpskih opština, traže kada ćemo da priznamo kosovsku nezavisnost – rekao je predsjednik.

Sastanak Vučića i Kurtija

Prije zajedničkog sastanka Borel i Lajčak odvojeno su razgovarali sa Kurtijem i Vučićem.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je srbijanska delegacija koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić još jednom danas istakla posvećenost nastavku dijaloga Beograda i Prištine i spremnost da se ide ka traženju kompromisnog rješenja.

Petković je nakon bilateralnog sastanka srbijanske delegacije sa predstavnicima EU – Žozepom Borelom (Joseph Borell) i Miroslavom Lajčakom, kazao da je Borelj razumuo posvećenost Beograda dijalogu i da je rekao da će i o detaljima trilateralnog sastanka izvijestiti i američkog predsednika Džo Bajdena (Joe Biden).

Prema njegovim riječima, predsjednik Vučić je na to ukazao da je suština i da nas najviše interesuje da li će biti pomaka u samom dijalogu.

– To je za nas ključno i zato smo u Briselu – kazao je Petković i dodao da bi trebalo da se na današnjim sastancima razgovara i o pitanju nestalih, energetici i o velikim temama koje opterećuju odnose Beograda i Prištine.

“Dijalog je važan, Srbija je najvažnija”

Predsjednik Srbije oglasio se uoči sastanka sa evropskim zvaničnicima i poručio da je “dijalog važan”.

– Početak, nadam se, dobrog dana za Srbiju ovde u Briselu. Dijalog je važan, Srbija je najvažnija – poručio je on u objavi na Instagramu,piše Avaz

