Bazen bio zatvoren kada se dijete utopilo – čuvar otišao do toaleta na nekoliko minuta

Policija je dijete pronašla nakon što je otac prijavio nestanak dječaka.

Sa bazena kažu da je čuvar bio kratko odsutan kada se dogodila tragedija.

– Bazen u to vrijeme sinoć nije bio otvoren za javnost. Još je u fazi pripreme. Bio je prisutan radnik obezbjeđenja. On je na nekoliko minuta odsutan kako bi otišao do toaleta i tada se sve dogodilo – objašnjavaju.

Kako je za “Telegraf” rečeno iz Višeg javnog tužilaštva u Somboru, njega je u bazen gurnulo drugo dijete, a vodi se i istraga kako bi se utvrdila eventualna odgovornost bazena jer je čuvar gluvonijema osoba.

