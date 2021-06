U Jadranskom moru uočena opasna meduza

Morska mjesečina je relativno mala meduza s polukružnim klobukom i lovkama ružičaste boje, posuta sitnim ljubičastim tačkicama, piše portal Otvoreno more, a prenosi Jutarnji.

Pri kontaktu s ljudskom kožom javlja se jaka bol i nastaju ozljede slične opekotinama koje teško zarastaju, a nakon njih ostaje depigmentacija kože ili čak i ožiljak.

Naraste do 20 cm dužine i do 6 cm promjera klobuka. Obitava pod površinom na dubinama 0-10 m, gdje lebdi i povremeno pliva.

Bez obzira na to što nije ni malo bezazlena, pojava meduze svakako nije razlog da izbjegavamo kupanje i uživanje u moru. Iako je relativno malih dimenzija (manja od pedlja), zbog njenih žarkih boja lako ju je uočiti. Dovoljno je sa sobom u more ponijeti masku i disalicu i tako izbjeći neželjeni bliski susret, a uz to ćemo uživati u ljepotama mora.

Ako nam se ipak dogodi da nas opeče morska mjesečina, postupak prve pomoći prema MED-JELLYRISK protokolu (autori: Stefano Piraino and Alan Deidun) je sljedeći:

Važno: ne primjenjivati slatku vodu, ocat, amonijak, alkohol, ne stezati zavojem.

U slučaju šoka ili poteškoća s disanjem odmah potražiti liječničku pomoć.

– Pažljivo isprati morskom vodom, bez trljanja

– Ako je moguće, na ozljedu nanijeti pastu načinjenu od 50 posto sode bikarbone (natrijev hidrogenkarbonat, NaHCO3) i 50 posto morske vode u trajanju pet minuta

– Ukloniti preostale žarnice plastičnom karticom ili pincetom

– Staviti led (umotan u plastičnu vrećicu) u trajanju 5-15 minuta

– Ako bol ne prolazi, po potrebi ponoviti postupak s ledom

– Ako je intenzivna bol prisutna i dalje, potražiti savjet u apoteci, zatražiti analgetik i preparat hidrokortizona (npr. Lidokain 3-4 posto + hidrokortizon).

Isti protokol se primjenjuje i za kompas meduzu (Chrysaora hysoscella) i morska pluća (Rhizostoma pulmo), piše portal Otvoreno more.

